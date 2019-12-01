Суд признал министерство лесного комплекса Иркутской области виновным в бездействии

Осинский район, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области обязали заняться лесоустройством на территории Осинского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ведомство провело проверку исполнения требований лесного законодательства на поднадзорной территории.

Установлено, что лесоустроительные работы и мероприятия по таксации лесов на лесных участках на территории Осинского лесничества в нарушение требований Лесного кодекса Российской Федерации не проводились с 1991 года.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в суд направлено заявление о признании незаконным бездействия министерства лесного комплекса Иркутской области. Также ведомство потребовало возложить на региональное министерство лесного комплекса обязанности провести лесоустройство на территории лесничества.

Кировский районный суд Иркутска требования прокурора района удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.