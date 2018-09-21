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Экономика / Бизнес
23.09.2018

Свыше 30 аграриев поучаствовали в ярмарке «Продукты Приангарья»

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 30 товаропроизводителей, предприятий потребительской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также садоводов и огородников приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке «Продукты Приангарья» на площади возле дворца спорта «Труд» в Иркутске 22 сентября.

– Сезонные ярмарки стали доброй традицией в нашем регионе. И сегодня на этой площадке организации агропромышленного комплекса предлагают свежую, качественную и полезную сельскохозяйственную продукцию, которую жители и гости Иркутска могут приобрести напрямую от производителей, – отметил замминистра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин.

Как сообщает пресс-служба регправительства, среди товаров, которые представили аграрии, молочная, мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, картофель, натуральный мед. Большинство товаров отмечены знаком «Продукты Приангарья».

– Главная цель этих мероприятий – показать, что потребительский рынок Иркутской области наполнен качественными и полезными товарами местного производства. С начала года в регионе прошло более тысячи сельскохозяйственных ярмарок, – сказала временно замещающая должность первого заместителя руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Елена Гусева.

Организаторы ярмарки – служба потребительского рынка Иркутской области и министерство сельского хозяйства региона совместно с администрациями Иркутского и Усольского районов – подготовили праздничную программу с выступлением творческих коллективов.

Следующая сельскохозяйственная ярмарка «Продукты Приангарья» намечена на 29 сентября. Местом проведения также станет площадь у дворца спорта «Труд», начало – в 11.00.

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