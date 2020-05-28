Свыше миллиона карт национальной платежной системы «Мир» выпустил Дальневосточный банк

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале текущего года количество карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, превысило 1 миллион. Зарплатные, пенсионные, дебетовые, кредитные карты «Мир» с возможностью накопления бонусов, возвращением части стоимости покупок на карту, скидками – в зависимости от потребностей, любому клиенту Дальневосточного банка доступен оптимальный для него вариант. Все держатели национальных платежных карт Дальневосточного банка имеют доступ к выгодным предложениям платежной системы «Мир»: кешбэку до 20%1 у партнеров программы лояльности платежной системы, скидкам на оплату проезда в общественном транспорте ряда российских городов и другим преимуществам. Кроме того, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Дальневосточный банк является партнером Программы лояльности «Семейная команда» ПАО «НК «Роснефть». Карты «Семейная команда»2 на базе платежной системы «Мир» обладают не только полноценным банковским функционалом, но и позволяют накапливать Бонусные баллы для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС/АЗК «Роснефть», «ТНК» и «ПТК»3. В 1 квартале 2020 года Дальневосточный банк совместно с международной платежной системой JCB приступил к выпуску карты «Мир-JCB» с функционалом Программы лояльности «Семейная команда». Держателям этой кобейджинговой карты доступны и преимущества карты «Мир», и привилегии от компании JCB: скидки на покупки в различных зарубежных магазинах, бесплатные путеводители, а также специальные акции для туристов. В России карта работает как карта «Мир», а за рубежом – как карта JCB, при этом бонусные баллы в рамках Программы лояльности «Семейная команда» начисляются при оплате покупок картой в любой точке мира. – Совместная работа с банками по созданию привлекательных продуктов – одно из ключевых направлений в работе платежной системы «Мир», а Дальневосточный банк – важный для нас партнер, который реализует многие проекты, интересные для держателей карт. «Мир» как национальная платежная система продолжает работать над тем, чтобы держатели карт могли выгодно, безопасно и удобно совершать все привычные финансовые операции в разных сферах жизни, – прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. – Для нас, как одного из ведущих региональных банков, расширение розничного бизнеса, и, в частности, увеличение эмиссии карт «Мир», является приоритетным вектором, нацеленным на предоставление клиентам максимально удобного и надежного платежного инструмента. Кроме того, развитие национальной платежной системы – важное условие укрепления финансовой независимости нашей страны. Дальневосточный банк, которому в этом году исполнится 30 лет, является ровесником современной российской банковской системы, мы активно участвовали в ее формировании, поэтому наше партнерство в таком масштабном проекте закономерно, – отметил президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк. СПРАВКА: 1 Максимальный кешбэк у некоторых партнеров платежной системы «Мир», полный список можно посмотреть на сайте https://privetmir.ru .

Максимальный кешбэк у некоторых партнеров платежной системы «Мир», полный список можно посмотреть на сайте . 2 Ко-бренд Банка ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru .

Ко-бренд Банка ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы . 3 Сумма скидки при оплате товаров, работ и/или услуг Баллами в сети АЗК/АЗС «Роснефть», ТНК и ПТК может составлять до 100% стоимости товаров, работ и/или услуг, но не более 1000 Баллов в сутки. Баллы не списываются при покупке товаров-исключений (табачной и алкогольной продукции).

Сумма скидки при оплате товаров, работ и/или услуг Баллами в сети АЗК/АЗС «Роснефть», ТНК и ПТК может составлять до 100% стоимости товаров, работ и/или услуг, но не более 1000 Баллов в сутки. Баллы не списываются при покупке товаров-исключений (табачной и алкогольной продукции). Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 283 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. 157 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено более 74 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

– российская национальная платёжная система. Её участниками являются 283 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. 157 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено более 74 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB. Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

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