Таможенные платежи в Приангарье за январь-март 2019 года превысили 615 миллионов рублей

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - За январь-март 2019 года сумма уплаченных таможенных платежей, поступивших в федеральный бюджет из Приангарья в рамках реализации инвестиционных проектов, составила более 615,7 млн рублей – это 16% от общей суммы всех импортных платежей, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

По итогам 2018 года сумма таможенных платежей при ввозе товаров в рамках инвестиционных проектов составила более 2 млрд 607 млн рублей или 25% от общей суммы всех импортных платежей прошлого года.

– В первую очередь инвестиции связаны с ввозом в регион оборудования для реконструкции и модернизации существующих производств, а также создания новых заводских и производственных площадок, – отметила в ходе рабочей встречи с участниками внешнеэкономической деятельности региона начальник отдела таможенных платежей Иркутской таможни Анжела Калашникова. На мероприятии обсуждались реальные перспективы развития инвестиционного климата региона и, соответственно, внешнеэкономической деятельности.

Так, в 2019 году в рамках реализации регионального инвестпроекта по реконструкции и техническому перевооружению завода «БратскХимСинтез» был осуществлен ввоз оборудования для фармацевтического производства. На заводах Группы «Илим» в Братске и Усть-Илимске в 2019 году продолжается реализация крупных стратегических инвестиционных программ в сфере деревообработки. Министерство промышленности и торговли РФ включило эти проекты в перечень всероссийских приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Также на совещании отмечалось, что в 2019 году планируется ввоз оборудования в рамках реализация инвестиционного проекта по разработке и обустройству нефтегазоконденсатных месторождений Усть-Кутского и Катангского районов.

Кроме того, в настоящее время Иркутской таможней и представителями бизнеса уточняются объемы предстоящего декларирования ввозимых в 2019 году товаров для строительства Тайшетской анодной фабрики. Обсуждались и иные перспективные инвестиционные программы.