Tele2 и фонд «Навстречу переменам» встретились с иркутскими предпринимателями

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» обсудили c социальными предпринимателями Приангарья правила участия в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Участники иркутского мероприятия поговорили о поддержке фондом «Навстречу переменам» социальных проектов, обсудили условия конкурса и главный приз – грант в 1,2 миллиона рублей, который достанется победителям. Предприниматели уточнили правила заполнения конкурсной заявки, саму программу обучения. В течение года специалисты фонда и Tele2 курируют начинающих предпринимателей, помогают грамотно выстроить стратегию развития. За несколько лет реализации социально-ориентированной политики фонда было принято более двух тысяч заявок, реализовано свыше 40 проектов, оказана помощь сотням тысяч детей.

С прошлого года фонд расширил возрастной охват целевой аудитории. Теперь проекты могут быть ориентированы не только на детей, но и на молодых людей до 24 лет. Также в этом году впервые было принято решение выделить номинации. Физические лица и предприниматели могут обозначить себя в одном из трех направлений: «инновационный проект», «локальный проект» или «диджитал».

Евгения Телицына, исполнительный директор Фонда «Навстречу переменам»:

«Мы разделили проекты так намеренно, поскольку считаем несправедливо соревноваться проектам из небольших населённых территорий, где проживает не более 150 тысяч человек, и крупных городов, где другие масштабы и больше возможностей. Отдельно выделили технологичные проекты».

Специально для бизнес-аудитории организаторы подготовили мастер. Они рассказали об эффективных инструментах интернет-маркетинга, которые позволяют продвигать проекты, находить свою целевую аудиторию и увеличивать, развивать клиентскую базу. Основные двигатели интернет-контента – это строго лимитированное расположение информации, качественный текст, интересная инфографика, видеоматериалы. Обратили внимание на социальные сети, выделив в качестве уникальной и эффективной площадки Instagram.

Tele2 поддерживает проект фонда с 2012 года. Для предпринимателей, кто планирует активно продвигать свой проект в соцсетях у мобильного оператора есть тарифное предложение. Пользователи тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, не расходуя основной пакет интернета. Tele2 добавила в тарифы бесплатный трафик в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, WhatsApp, Viber.

Заявку для участия в конкурсе необходимо оформить на сайте фонда до 14 июня включительно.