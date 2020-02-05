Tele2: иркутские клиенты чаще покупают смартфоны Samsung

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 определил топ-5 популярных смартфонов в своей сети. На протяжении года клиенты компании в Иркутской области отдавали предпочтение смартфонам Samsung, доля которых составила 22%. Всего 2% уступил лидеру рейтинга бренд Huawei (20%), сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Абоненты Tele2 все больше уделяют внимание функциональным 4G-смартфонам с большим экраном. Общее количество девайсов с поддержкой LTE в сети оператора составило 84%. На этом фоне наблюдается снижение потребности в 3G-устройствах, количество которых за год сократилось на 18%. Реже абоненты компании стали пользоваться и кнопочными телефонами – их стало меньше на 5%.

Анализ предпочтений клиентов компании показал, что девять из десяти абонентов пользуются устройствами, работающими на базе операционной системы Android. Второе место с долей в 11% занимает iOS.

По итогам года самой продаваемой моделью стал Samsung Galaxy A50. Вторым оказался смартфон Honor 8A, третьим – Xiaomi 7A. Четвертую и пятую строчку заняли смартфоны Honor 7S и Samsung Galaxy A10 соответственно. Рейтинг самых популярных моделей среди абонентов Tele2 в Иркутской области замыкают представители бренда Apple – iPhone 7, 6, 6S.