|Экономика / Бизнес
|20.03.2019
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Tele2 ищет в Иркутске лучших социальных предпринимателей
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Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила пятый Всероссийский конкурс социальных предпринимателей, организованный фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора сотовой связи.
В поддержку старта конкурса 28 марта исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына расскажет социальным предпринимателям Иркутска об условиях конкурса и грантах, которые достанутся победителям. Встреча состоится в коворкинг-центре «Точка кипения» с 12:00до 14:00 по адресу: ул. 5 Армии, д. 2/1, БЦ «Троицкий», 6 этаж. Для участия в мастер-классе также доступна
Цель конкурса «Навстречу переменам – 2019» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.
Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro. В этом году организаторы ввели категоризацию проектов-участников по номинациям. Жюри конкурса отберет как минимум по одному проекту в каждой из них. Участники могут подать заявку на участие в следующих номинациях:
Победители конкурса получат от фонда начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Конкурс будет проходить в несколько этапов:
В конкурсе «Навстречу переменам – 2018» приняли участие 298 социально-предпринимательских проектов, направленных на помощь детям. С проектами-финалистами можно
Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.
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