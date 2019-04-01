Tele2 назвали одним из лучших работодателей России

Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, вновь вошёл в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. В этом году оператор поднялся на 12-ю строку – это самый высокий результат за все годы участия Tele2 в рейтинге. При этом компания заняла второе место среди телеком-компаний, уступив конкуренту менее 0,5 балла.

Рейтинг лучших работодателей составляется на основе трех показателей: учитываются мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. Об этом сообщает пресс-служба Tele2.

По итогам 2018 года Tele2 вошла в ТОП-100 лучших работодателей и заняла 12-е место, что является лучшим результатом оператора за все годы участия в рейтинге. По итогам исследования компания получила 111,949 балла. Таким образом, отставание от ближайшего конкурента по отрасли и обладателя 11-го места в рейтинге составило менее 0,5 балла. Также Tele2 вошла в число наиболее привлекательных для соискателей компаний.

Напомним, что в 2018 году Tele2 получила награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award как лучший работодатель, по мнению персонала. Оператор вошел в тройку лидеров по уровню вовлеченности сотрудников среди российских компаний. Кроме того, в этом году Tele2 выступила партнером ежегодной премии группы компаний HeadHunter «HR-бренд». Оператор учредил собственную номинацию, а директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова стала почетным членом жюри.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

«Tele2 стремилась быть лучшим работодателем еще до федерализации – эта цель присутствует в нашей операционной стратегии и теперь, после серьезных преобразований. Оператор уделяет большое внимание повышению мотивации и вовлеченности сотрудников, помогая им совершенствоваться и профессионально развиваться внутри Tele2. Эффективность наших действий в этом направлении обусловливает системный рост бизнеса и его показателей – доказано, что на экономическое здоровье компании влияет высокий уровень вовлеченности команды, системно выстроенные HR-процессы и сбалансированная система мотивации. Мы гордимся высокой оценкой наших успехов в авторитетном российском рейтинге и продолжим укреплять HR-бренд, чтобы сотрудники и соискатели считали Tele2 лучшим местом для работы».