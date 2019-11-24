ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
25.11.2019

Tele2: определены победители конкурса для социальных предпринимателей «Навстречу переменам»

Москва, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги пятого Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, а 21 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год до 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Tele2: определены победители конкурса для социальных предпринимателей «Навстречу переменам»

21 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России, что почти на 20% превышает число участников прошлого года. Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей стали:

«Инновационный проект»:

  • Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности;
  • Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid.

«Локальный проект»:

  • Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские.

«Диджитал»:

  • Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!»;
  • Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

В жюри конкурса вошли Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам».

Также на церемонии награждения объявили лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. С 6 августа по 6 октября фонд «Навстречу переменам» получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив (первый материал – статья или видео – об авторе социального проекта).

Лучшей публикацией на социальную тему стало интервью Агаты Коровиной с главой фонда «Вера» Нютой Федермессер. Второе место в номинации «Публикации» занял материал «Ей 68. И таких в России больше нет» Екатерины Малышевой. Бронзовым призером номинации стал материал «Дети читают собакам любимые книги» Бэллы Волковой. Победу в номинации «Эксклюзив» жюри присудило Ирине Стругачевой с проектом «В Благовещенске появится "Мамин дом"». Лучшей работой в номинации «Видеоматериал» стал сюжет «Жизнь без мусора. Как личный пример помогает реформе» Ольги Юшковой.

Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat. В состав экспертного совета входят Глеб Прозоров, генеральный директор газеты «Ведомости», Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

– Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Фонд поддерживает и развивает потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей, способных с помощью фонда и экспертизы своих менторов построить устойчивые организации. Казалось бы, компетенции топ-менеджера крупной компании должны сильно отличаться от того, что нужно стартапу, да еще в социальной сфере. Но с каждым годом я все больше понимаю, что мои профессиональные знания могут быть по-настоящему полезны предпринимателям. Так же, как и экспертиза моих коллег – за время работы фонда консультации социальным предпринимателям дали более 400 сотрудников Tele2. Мне и коллегам важно быть частью деятельности фонда и осознавать, что вместе мы меняем этот мир к лучшему.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

– Для нас финал конкурса «Навстречу переменам» важен по двум причинам: во-первых, мы считаем, что каждый наш финалист достоин победы, внимания и поддержки. Я горжусь, что мы смогли затронуть такие сложные темы, как детская паллиативная помощь и последствия сексуального насилия в детстве. Во-вторых, очень важно, что мы смогли пригласить Еву Кончал, управляющего по Центральной и Восточной Европе European Venture Philanthropy Association. Она рассказала об импакт-инвестициях и устройстве социального инвестирования в Европе. У нас появилась возможность создать подобную систему в России, и мы очень хотим, чтобы тема инвестиций социального воздействия развивалась, в том числе с помощью нашего фонда. Мы надеемся, что будет появляться больше проектов, готовых к импакт-инвестициям. Для этого мы запускаем совместную программу с Impact Hub Moscow при поддержке Фонда президентских грантов по обучению социальных проектов и, конечно же, приглашаем инвесторов присоединиться к нашей инициативе.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За семь лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Tele2: определены победители конкурса для социальных предпринимателей «Навстречу переменам»25.11.2019
2019-11-25-07-59-20
Москва, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги пятого Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, а 21 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год до 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
ПГК маршрутизировала отправку вагонов из Китая в Иркутскую область для Группы «Илим»25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года перевез 594 тысячи тонн целлюлозно-бумажной продукции, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года.
Очередная фирма незаконно вывезла в Китай из Приангарья партию пиломатериалов более чем на 31 миллион рублей25.11.2019
-31-
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Китай из Иркутской области в 2017-2018 годах вывезли почти 4 тысячи кубометров пиломатериалов общей стоимостью более 31 млн рублей по подложным документам. Возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Активисты требуют отменить закупки сувениров и банкетов на 2 млн рублей управделами губернатора Иркутской области25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратятся к полпреду президента России в СФО Сергею Меняйло с просьбой дать оценку объявленным конкурсам на приобретение сувенирной продукции и организацию питания при проведении торжественных мероприятий на общую сумму почти в 2 млн рублей, объявленным управделами губернатора Иркутской области.
Сергей Левченко: грантовая поддержка малых форм хозяйствования в Иркутской области увеличилась почти на 40%23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за четыре года почти на 40% увеличился объем средств на грантовую поддержку малых форм хозяйствования.
Рослесхоз выявил многочисленные нарушения в деятельности министерства лесного комплекса Приангарья23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Рослесхоз продолжит внеплановую проверку министерства лесного комплекса Иркутской области. Она продлится до конца ноября 2019 года, будет усилен состав комиссии.
В жизни россиян стало больше кино, попкорна и сериалов, подсчитали Сбербанк, Okko и «Платформа ОФД»22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и онлайн-кинотеатр Okko в проекте «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных) выяснили, какие фильмы и сериалы смотрят россияне, а также проанализировали, как именно они это делают. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - C 20 ноября в Иркутской области держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7, новая возможность позволяет предпринимателям мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты или на карты физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Правительство Иркутской области будет сотрудничать с Азиатско-Тихоокеанским банком22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов. Цель соглашения – реализация перспективных совместных проектов, в первую очередь, направленных на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Муниципалитеты Иркутской области обещают поддержать рублём до Нового года22.11.2019
2019-11-22-05-13-55
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В декабре 2019 года в Иркутской области планируют провести ещё одно уточнение регионального бюджета на текущий год. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 22 ноября 2019 года22.11.2019
tek221119
Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни с фиксированной доходностью22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни «Доходный курс+», разработанную компанией «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В Сбербанке аккредитив по сделкам с недвижимостью можно оформить за 10 минут22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Это решение является логичным развитием сервисов, предоставляемых банком физическим лицам, и будет интересно застройщикам, риелторам, продавцам и покупателям недвижимости.
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе»22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в рамках 13 Международного форума «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к участникам выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
СМИ: вторая пара боевых самолетов Су-30СМ корпорации «Иркут» поставлена Белоруссии22.11.2019
Белоруссия, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ, произведенная на Иркутском авиазаводе, прибыла в Белоруссию в рамках контракта с Россией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на министерство обороны республики.
ИНК: прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении не нанес ущерба окружающей среде21.11.2019
Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, который случился 18 ноября, не нанес ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.
«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций АО «Труд»21.11.2019
2019-11-21-09-24-58
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Московская биржа» 14 ноября зарегистрировала программу облигаций АО «Труд» серии 001Р и объемом до 1 млрд рублей включительно. Облигации размещаются на срок до 10 лет. Программе присвоен идентификационный номер 4-40446-N-001ЗР-02Е, сообщает пресс-служба компании.
В Бурятии в 2021 году собираются начать реконструкцию двух рыбоводных заводов21.11.2019
Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии планируют начать обновление Большереченского и Селенгинского экспериментального рыбоводных заводов в 2021 году. Сейчас готовится проектно-сметная документация.
В 2020 году в Байкал планируют выпустить около 550 миллионов мальков омуля21.11.2019
Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам нерестового периода байкальского омуля в 2019 году в инкубаторы рыбоводных заводов Бурятии загрузили около 670 млн икринок. Это на 140 млн или 28% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что к маю в реки Бурятии выпустят около 550 млн мальков омуля.
День ВСЖД прошел в Законодательном собрании Иркутской области21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития железнодорожного сообщения в Приангарье обсудили сегодня в Законодательном собрании Иркутской области на пленарном заседании под руководством спикера регионального парламента Сергея Сокола в рамках Дня Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом пишет пресс-служба ЗС.
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»21.11.2019
2019-11-21-08-43-35
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - У предпринимателей Иркутской области вырос спрос на подключение онлайн-касс «Ростелекома». Как отмечают в компании, в текущем году более 300 организаций малого и среднего бизнеса Приангарья планируют подключить эту услугу.
КСП Иркутской области предложила начинать работу над региональным бюджетом раньше21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-Счетная палата Иркутской области предложила впредь начинать работать над проектом областного бюджета заблаговременно.
Наталья Дикусарова: работа над бюджетом Иркутской области-2020 будет жесткая и кропотливая21.11.2019
-2020-
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении.
Tele2 запускает для АО «ГЛОНАСС» нового виртуального оператора21.11.2019
2019-11-21-08-20-40
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запускает нового виртуального оператора для АО «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказчиками, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Губернатор заявил, что около 4 миллиардов рублей вернется в бюджет Приангарья из федерации за оплату жилищных сертификатов21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 4 миллиардов рублей компенсируют Иркутской области из федерального бюджета. Эти средства в оперативном режиме направлялись из регионального бюджета на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента21.11.2019
2019-11-21-05-40-45
Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента. Этот показатель близок к результату прошлого года. Сейчас на предприятии подводят итоги строительного сезона и планируют работу на будущий год.
Вернинский ГОК внедряет инновации и наращивает производство21.11.2019
2019-11-21-03-54-40
Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вернинский ГОК («Полюс Вернинское») – предприятие ПАО «Полюс» – крупнейшей золотодобывающей компании России – динамично развивается, внедряя новые технологии и планируя к 2021 году увеличить годовой объем переработки руды до 3,5 млн тонн.
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты21.11.2019
2019-11-21-02-33-59
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 и 20 ноября в торжественной обстановке новым членам Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вручили свидетельства и членские билеты, подтверждающие причастность к деятельности системы ТПП России. С начала года членами ТПП ВС стали 39 компаний, в целом палата сегодня объединяет более 300 представителей регионального бизнеса, сообщает пресс-служба организации.
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России21.11.2019
Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, названо журналом Forbes одним из лучших работодателей в стране. Компания заняла в соответствующем рейтинге второе место и опередила не только других золотодобытчиков, но и «Газпром», «Сбербанк», ВТБ и «Яндекс».
«Спасибо от Сбербанка» научит держателей молодежных и пенсионных карт грамотно распоряжаться финансами20.11.2019
Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности Сбербанка запускает ряд изменений, которые помогут ещё выгоднее распоряжаться бонусами «Спасибо». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приставы обязали дорожников, которые ремонтировали Покровскую развязку в Иркутске, компенсировать вред, нанесенный Ангаре20.11.2019
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы обязали коммерческую фирму, которая реконструировала Покровскую развязку в Иркутске, выполнить требования природоохранного законодательства. По решению Кировского районного суда дорожники должны были компенсировать вред, нанесенный биологическим ресурсам реки Ангара, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Жителям Приангарья за 2018 год начислили более 4 миллиардов рублей налогов20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области физическим лицам начислено 4,2 млрд рублей имущественных налогов за 2018 год, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.
В Иркутской области отклонены инициативы городских округов по увеличению доходной части своих бюджетов20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инициативы мэров Ангарска и Братска по перераспределению налоговых доходов между территориями и областью отклонены.
Бивень мамонта чуть не вывезли в Китай из Иркутска20.11.2019
2019-11-20-05-30-55
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни предотвратили незаконный вывоз в Китай предмета палеонтологии – бивня мамонта. Его обнаружили в багаже туриста из КНР в ходе таможенного досмотра багажа пассажиров, вылетающих из Иркутска в Пекин.
Эдуард Дикунов: в руках мэров налога на имущество организаций в Иркутской области может стать больше20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательную инициативу мэра Ангарска Сергея Петрова 20 ноября рассматривают в Законодательном собрании Иркутской области. Между тем, накануне на заседании регионального совета законопроект получил отрицательное заключение.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске