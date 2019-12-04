Tele2 открыла для иркутян первый в Сибири digital-салон

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в Иркутске первый в Сибири цифровой салон нового формата.

Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях, сообщает пресс-служба компании. Иркутяне могут посетить digital-салон оператора на улице Свердлова, д. 36.

Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителями и задействовала digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант обслуживает клиента в любой точке зала и даже принимает оплату товара. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера или сменить тариф.

В салонах нового формата Tele2 также применяет digital-подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели.

Обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. В цифровом салоне располагается открытая выкладка нового поколения. Оператор подобрал устройства в разных категориях с учетом их комплементарности. Пользователи могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами. Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» цифровой образ жизни.

Кроме того, в поддержку идеи digital-ассортимента Tele2 создала в новых магазинах зону умных вещей. Здесь компания представляет устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, коптеры и компоненты умного дома.

– Новый формат digital-салонов разработан в соответствии с нашей коммуникационной платформой «Другие правила». Мы устанавливаем новые правила в операторской рознице, используя цифровой подход в трех направлениях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. В результате наши клиенты получают абсолютно новый уровень обслуживания, который отвечает трендам развития телеком-отрасли и направлен на диджитализацию общения оператора с клиентами, – говорит руководитель департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Денис Осинцев.