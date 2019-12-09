Tele2 открыла для иркутян второй digital-салон

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в Иркутске еще один цифровой салон нового формата.

Как сообщает пресс-служба компании, инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Иркутяне могут посетить digital-салоны компании на улицах Ленина, д. 25, и Свердлова, д. 36.

Формат обновленных салонов Tele2 основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Оператор разработал новый тип коммуникации с посетителями и задействовал digital-технологии, что в совокупности позволяет предложить клиенту уникальный цифровой сервис.

Digital-подход помогает установить открытый контакт с посетителями салонов. Используя планшет, консультант обслуживает клиента в любой точке зала. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салонах установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту посмотреть карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер и подключиться к сети оператора, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В салонах нового формата Tele2 также применяет digital-подход к выкладке товара. Посетитель может ознакомиться с характеристиками смартфона или сравнить гаджеты при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей характеристики и объективные отзывы реальных пользователей.

Дизайн digital-салонов предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. В цифровых салонах располагается открытая выкладка нового поколения. Пользователи могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами. Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» цифровой образ жизни.

Все коммуникации в салонах цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения.

Денис Осинцев, руководитель департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Байкал и Дальний Восток»:

«Мы устанавливаем новые правила в операторской рознице, используя цифровой подход в трех направлениях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Наши клиенты могут оценить новый уровень обслуживания в цифровых салонах и подумать о новогодних подарках. Тем более, что Tele2 уже приготовила подарки всем своим клиентам – абонент может выбрать себе пакет минут, SMS или безлимитный интернет в роуминге, а также подписку на популярные сервисы».