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28.08.2018

Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока

Москва, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, завершает работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.

До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке «Мой Tele2» внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями.

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