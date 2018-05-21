Tele2 подвела итоги первого квартала 2018 года

Москва, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. В первом квартале 2018 года при стабильном размере абонентской базы Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей: Операционная выручка выросла на 18,7% в сравнении с I кварталом 2017 года;

Показатель EBITDA увеличился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд рублей;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2017 года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3,7. В первом квартале 2018 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей: Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14,5% и составил 264 рубля;

Количество активных пользователей мобильного интернета в I квартале 2018 года выросло на 33%;

В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчетного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ. Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Мы рады отметить, что результаты первого квартала подтверждают продолжение трендов, заложенных в прошлом году, на качественный рост финансовых показателей компании. Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU». ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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