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Экономика / Бизнес
|22.05.2018
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Tele2 подвела итоги первого квартала 2018 года
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Москва, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В первом квартале 2018 года при стабильном размере абонентской базы Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей:
В первом квартале 2018 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Мы рады отметить, что результаты первого квартала подтверждают продолжение трендов, заложенных в прошлом году, на качественный рост финансовых показателей компании. Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU».
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