Tele2 признали самым привлекательным работодателем розничного сегмента для молодёжи

Москва, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, победил в международной премии Retail Business Russia Awards 2018, которая отмечает выдающиеся проекты в области ретейла. Московская розничная сеть Tele2 стала лауреатом в номинации «Команда Z» как самый привлекательный работодатель розничного сегмента для молодёжи, сообщает пресс-служба компании.

Эксперты премии оценили деятельность Tele2 по формированию HR-бренда для молодежи в розничном бизнесе столицы. Компания выбрала правильный подход для привлечения молодых сотрудников розничного сегмента: создала для них благоприятную атмосферу, гибкую систему мотивации, возможности развития и обучения. Tele2 стала лауреатом в номинации «Команда Z» как компания, в которой стремятся работать представители поколения Z. Это означает, что Tele2 привлекательна для молодых людей, взрослевших в эпоху господства интернета и цифровых технологий.

Retail Business Russia Awards 2018 – ежегодная премия розничного бизнеса, которую учредила организация BBCG совместно с Академией ретейла. Более 500 лидеров отрасли соревновались за победу в четырех номинациях. Победителей прямым голосованием определяло экспертное жюри на основе шорт-листа, составленного советом BBCG. Помимо Tele2, победителями в других номинациях стали «М.Видео», «Связной» и «Ашан».

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«На мировоззрение представителей поколения Z повлияло развитие цифровых технологий, и нам приятно, что они выбирают Tele2 как работодателя. Самому молодому сотруднику нашей розничной сети 18 лет, и тем, кто только начинает карьеру, мы предлагаем широкие возможности для развития и обучения. Tele2 лидирует в отрасли по показателю NPS и демонстрирует высокие стандарты обслуживания в рознице, что напрямую зависит от квалификации сотрудников. Специалисты сети дистрибуции Tele2 обладают глубокими знаниями о продукте, показывают высокий уровень эмпатии и хотят учиться. При этом они работают в эффективной и высокотехнологичной рознице. Мы строим «умную» сеть дистрибуции на основе аналитики больших данных, применяем новейшие технологии в системах продаж и используем знания о клиенте, чтобы сделать ему лучшее предложение. Учитывая это, выбор поколения «цифровых людей» в пользу Tele2 вполне закономерен».