Tele2 продолжает расширять розничную сеть в Приангарье

Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 , альтернативный оператор мобильной связи, продолжает развивать фирменную розницу в Иркутской области. За текущий год количество салонов компании в регионе увеличилось до 64, а в декабре для иркутян открылись первые цифровые салоны нового формата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Tele2 уделяет особое внимание развитию сети салонов связи и предоставлению качественного сервиса клиентам. Сегодня жители Приангарья могут получить консультацию по абонентскому обслуживанию и оценить дополнительные услуги в 64 фирменных салонах оператора. Здесь можно приобрести авиа, автомобильные и железнодорожные билеты, страховой полис, купить антивирусные программы, оформить кредит или осуществить платежи по уже действующему займу. В салонах связи представлена широкая линейка смартфонов, различных аксессуаров к ним и оборудование. Посетители могут не только приобрести товар, настроить его, но и застраховать.

Отметим, что в текущем месяце состоялось открытие сразу двух digital-салонов Tele2 в центре Иркутска. В обновленных фирменных салонах связи клиенты самостоятельно могут протестировать современные технологические решения в зоне «умных» вещей, при помощи виртуальной витрины «все в один клик. В салонах также представлена интерактивная витрина, которая позволяет сравнивать разные смартфоны и получать объективные отзывы реальных пользователей.

Всего в Иркутской области работает более 2500 точек продаж, в которых жители региона могут подключиться к сети Tele2, заменить SIM-карту, получить консультацию по услугам или же осуществить переход от другого оператора со своим номером. Центры обслуживания расположены в магазинах, торговых центрах и офисах партнеров, включая отделения «Почты России».

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы приглашаем иркутян посетить наши фирменные салоны связи. В преддверии Нового года у наших клиентов есть прекрасная возможность приобрести смартфон или другой подарок себе и своим близким. А Tele2 уже приготовила всем своим клиентам подарки на выбор: пакет минут, SMS или безлимитный интернет в роуминге, а также подписку на популярные сервисы. Активировать свой новогодний подарок можно в приложении «Мой Tele2» или на сайте».