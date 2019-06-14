Tele2 развивает в Иркутске HR-направление, собирая мобильную и вовлеченную команду

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Развитие HR-направления макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 нацелено на мобильную и вовлеченную команду, а также привлечение digital-ориентированных специалистов. Макрорегион «Байкал и Дальний Восток», в том числе Иркутск, являются стратегически важными для компании Tele2 не только по технической составляющей, но и с точки зрения развития кадровых ресурсов. В Иркутске находится центр макрорегиона «Байкал и Дальний Восток». В столице Приангарья также расположен контактный центр, где специалисты компании консультируют абонентов со всей России. На фото Юлия Джигирей Директор по работе с персоналом макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Юлия Джигирей отмечает: « Tele2 – это компания, изначально ориентированная на мобильную команду профессионалов, которые проявляя высокую вовлеченность, лояльность к компании, хотят расти и не ограничивают себя рамками какой-то территории. Тема релокации и движения внутри компании для нас остаётся актуальной. В рамках развития региональных и структурных подразделений в компании достаточно часто появляются новые позиции. У сотрудников – наших внутренних кандидатов, всегда есть возможность откликнуться на ту или иную вакансию, реализовать свой потенциал, расти вертикально и горизонтально. Компания поддерживает такие инициативы, предоставляет релокационный пакет, который помогает сотруднику при переезде в другой город ». « Одними из перспективных HR-направлений являются программы по привлечению новых digital-ориентированных специалистов в компанию. Одна из них – проект Tele2Praktik, стажёрская программа , – рассказывает Юлия Джигирей. – Проект наиболее активно развивается на Дальнем Востоке в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. Наша компания участвует в Дне открытых дверей, организованных ВУЗами совместно с работодателями, проводит конкурсы среди студентов. Победители проходят оплачиваемую стажировку в компании, получают практический опыт и часто становятся постоянными сотрудниками. У нас уже есть реальный опыт, когда стажеры становятся сотрудниками и успешно продвигаются по карьерной лестнице ». Наталья Стахеева ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: tele2

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