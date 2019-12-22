Tele2 в Приангарье запустила интерактивную «ёлку подарков» в салонах связи

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила интерактивную «ёлку подарков» в своих фирменных салонах связи. Каждый клиент компании может получить приятный презент от партнёров оператора. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Tele2 продолжает дарить подарки своим клиентам. В салонах оператора стартовала новогодняя интерактивная промо-акция на основе технологии дополненной реальности. Абоненты Tele2 при посещении салонов связи в Зиме, Нижнеудинске, Чунском, Шелехове, Тулуне, Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Киренске, Братске, Ангарске, Бодайбо и Иркутске могут выбрать для себя подарок от партнёров оператора. Это скидки на авиабилеты, денежные переводы без комиссии, скидка 50% на второй смартфон при приобретении двух устройств одновременно и ряд других интересных предложений.

В каждом из салонов на полу выложен маршрут из стикеров в виде подарочных коробочек. Участник акции должен пройти по этой дорожке и найти наклейку с QR-кодом. Последний шаг – скан завершающей «метки» маршрута. В результате на экране смартфона появляется виртуальная новогодняя елка, а абонент перенаправляется на промо-страницу. Здесь клиент выбирает любое понравившееся предложение от партнёров Tele2.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

– Новый год – это праздник волшебства и подарков. Tele2 приготовила для любимых клиентов еще один сюрприз – новогодние предложения от своих партнеров. Нарядная елка и снежок на экране смартфона – виртуальные, а подарки, которые можно получить при участии в акции, вполне реальные. Digital-игра уже стартовала в наших салонах, она завершится 31 января 2020 года. Приглашаем посетить салоны Tele2 и зарядиться новогодним настроением.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ