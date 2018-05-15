ТЭЦ-9 «Иркутскэнерго» отмечает 55-летие

Ангарск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Состоявшийся 16 мая 1963 года пуск первого энергоблока крупнейшей на территории Сибири и Дальнего Востока электростанции высокого давления стал мощным стимулом для развития производственного потенциала Иркутской области. Сегодня ТЭЦ-9, коллектив которой насчитывает более 1000 человек, обеспечивает стабильную жизнедеятельность города Ангарска.

За 55 лет было произведено 419,7 млн. Гкал теплоэнергии, 94,2 млрд. кВт*ч электроэнергии. В настоящее время протяженность тепловых сетей станции составляет 442 километра.

Напомним, в декабре 1954 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве в городе Ангарске ТЭЦ нефтеперерабатывающего завода. Проектное задание было разработано Ленинградским отделением Всесоюзного Государственного проектного института «Теплоэнергопроект» в 1957 году. В 1963 году на станции осуществлен пуск первого энергоблока в составе котлоагрегата №1 производительностью 420 т/ч пара и турбины ВПТ-50-3 мощностью 50 МВт. В 1969 году было введено в эксплуатацию основное оборудование первой очереди. До 1983 года были запущены еще пять турбин мощностью по 50 МВт каждая и две большей мощности – 100 и 110 МВт. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 540 МВт, тепловая мощность – 2402,5 Гкал.

Своевременная модернизация оборудования в течение многих лет обеспечивает стабильную и эффективную работу ТЭЦ-9. Так, сейчас реализуется второй этап проекта, предусматривающий передачу тепловой нагрузки в паре на ТЭЦ-9 с полным выводом оборудования ТЭЦ-1 из эксплуатации при сохранении объемов реализации энергии.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко:

«55 лет – достойная дата, и все, чего нам удалось достичь за это время, безусловно, связано с профессиональным коллективом предприятия. Каждый сотрудник ТЭЦ-9 внес свой вклад в сегодняшние успехи и стабильную работу станции. Трудовые подвиги ветеранов компании мотивируют современное поколение энергетиков не только поддерживать славные традиции, но и обеспечивать динамичное развитие производства. В системе Иркутскэнерго и страны «девятка» уверенно держит высокую марку».

По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»