Теймур Магомедов: сельхозпредприятия, с земель которых перешел пожар, могут лишиться всех преференций

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области рассматривают варианты ужесточения наказания для предприятий и арендаторов, с земель которых пришел огонь, ставший причиной лесного пожара.

Об этом 28 апреля на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании региона сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Он рассказал, что, например, причиной большинства пожаров в Куйтунском районе стал огонь, перешедший с земель сельхозназначения. В большинстве случаев причина этих возгораний – пал травы. В результате возникли не только многочисленные пожары, но и задымление на федеральной трассе, приведшее к нескольким серьезным ДТП, сообщил Теймур Магомедов.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты ужесточения наказания для тех собственников и арендаторов, с чьих территорий приходит пожар. В частности, региональные власти обсуждают возможность лишения сельхозпроизводителей всех преференций и господдержки в подобных случаях.

– Возможно, это жестоко, – отметил зампред, – но нужны жесткие меры для решения проблемы пожаров.