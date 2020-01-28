Теймур Магомедов: в Иркутской области займутся декриминализацией лесной отрасли

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области и прокуратура займутся декриминализацией лесной отрасли в регионе.

Об этом 29 января на сессии Законодательного собрания Приангарья заявил исполняющий обязанности заместителя главы региона Теймур Магомедов. По его словам, сегодня – это основная задача в сфере ЛПК.

– При этом, особенно в год предпринимательства, наша задача не заблокировать бизнес, а вывести его в легальное русло. Конечно, им будет несколько труднее работать, но это вполне возможно, – подчеркнул замглавы региона.

Он также сообщил, что принято решение пока отказаться от планов по реструктуризации «Лесхоза Иркутской области». Он продолжит работать в прежнем режиме, однако при этом в нем проведут аудит расходования средств за последние три года. Также Теймур Магомедов рассказал, что деятельность лесхоза будет переориентирована с проведения санитарных рубок на лесовосстановление. По его словам, сегодня это направление должно быть экономически эффективным. Ведь многие предприятия, рубящие лес, обязаны обеспечить его восстановление, однако собственных технических возможностей у них для этого нет. Поэтому будет спрос на услуги лесхоза.

Замглавы региона отметил, что в Иркутской области работы по лесовосстановлению не велись с 2008 года. В текущем году процесс будет возобновлен – сейчас проблема финансирования этого направления решается совместно с Рослесхозом.