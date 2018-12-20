Тимур Сагдеев: «Народные инициативы» в Приангарье в первую очередь должны опираться на предложения жителей

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Результаты проверки законного и эффективного использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах, рассмотрели на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС Иркутской области 20 декабря.

О результатах контрольного мероприятия рассказала аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области Лариса Мулярова. В 2016 году на реализацию программы «Народные инициативы» из областного бюджета было выделено 300 млн рублей, в 2017 году – 500 млн рублей. Мероприятия – около 1,3 тысячи в 2016 году и 1,6 тысячи в 2017 году – были реализованы более чем в 400 муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, среди выявленных нарушений аудитор отметила недостатки правового регулирования процесса реализации программы, длительные сроки заключения соглашений с муниципальными образованиями, приводящие к необходимости корректировки сводного перечня мероприятий, нарушения реализации федерального закона №44 о контрактной системе в сфере закупок, а также отсутствие в ряде случаев документации, обосновывающей стоимость реализации мероприятий, в том числе и ремонтов учреждений. Кроме того, были выявлены отдельные случаи несоблюдения принципа эффективности при реализации мероприятий.

Одно из замечаний аудиторов КСП касалось того, что в документах не отражено, что «Народные инициативы» должны реализовываться, основываясь на принципах инициативного бюджетирования и на предложениях, сформированных гражданами. Вместе с тем, было отмечено, что в некоторых муниципалитетах этот принцип нарушается. Примером успешной реализации данного принципа был назван город Иркутск, где сбор предложений от граждан ведется на сайте городской администрации, а затем проводится рейтинговое голосование и обсуждение на площадке общественной палаты. По словам Ларисы Муляровой, необходимо обозначить участие населения в рамках правового регулирования.

– Несмотря на то, что порой сложно разделить потребности населения и органов местного самоуправления, безусловно, «Народные инициативы» в первую очередь должны опираться на предложения жителей городов и поселков, – подчеркнул председатель комиссии Тимур Сагдеев. – Вместе с тем, отмечены случаи, когда муниципалитеты вынуждены направлять средства проекта на решение текущих задач в связи с отсутствием достаточного финансирования в рамках госпрограмм.

В свою очередь председатель комитета ЗС по социально-культурному законодательству Ирина Синцова заметила, что в условиях нехватки субвенции на учебные расходы в школах и детсадах муниципальные органы власти используют средства «Народных инициатив». По словам председателя комитета ЗС по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальи Дикусаровой, есть информация, что средства программы муниципалитеты вынуждены направлять и на обустройство площадок для сбора и хранения мусора в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, что недопустимо.

В ходе обсуждения члены комиссии по контрольной деятельности подчеркнули, что реализация проекта «Народные инициативы» будет находиться под пристальным внимание депутатского корпуса. Депутаты рекомендовали правительству Иркутской области обеспечить системное решение вопросов поддержки муниципальных образований на совершенствование образовательной сферы путем предоставления соответствующей целевой субсидии, а также обеспечить методическую и правовую поддержку муниципальных образований в вопросах реализации «Народных инициатив», направленную на исключение нарушений бюджетного законодательства.