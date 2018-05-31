Тофалары просят не отдавать их леса под вырубку

Нижнеудинский район, 31.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Тофалары обратились в Законодательное собрание, ОНФ, правоохранительные органы и к депутатам Госдумы с жалобой на рубки леса в территориях, граничащих с их родовыми охотничьими землями.

Они просят разобраться, какие участки запросил один из крупнейших лесозаготовителей Нижнеудинского района в рамках своего нового инвестиционного проекта. По информации представителей Тофаларии, в границы лесоотвода под рубки попадают земли, которые тофалары подали для оформления особо охраняемой природной территории (ООПТ) традиционного природопользования коренного малочисленного народа.

Напомним, тофалары являются одним из самых малочисленных народов России. Место проживания – горная местность в юго-западной части Нижнеудинского района. Территория Тофаларии является труднодоступной, круглогодичная связь – только авиатранспортом. Традиционные виды деятельности тофаларов – охота и оленеводство.

«Мы просим остановить вырубки кедрового леса под прикрытием «ветровалов» предпринимателем Валерием Заречным на территориях, прилегающих к Тофаларии, и проверить выделение лесных участков этому бизнесмену, потому что по поступающей информации эти участки заходят на земли, которые мы планировали получить под особо охраняемую природную территорию – земли традиционного природопользования коренных малочисленных народов», - сказано в обращении.

Кроме того, представители Тофаларии просят проверить, проводит ли предприниматель лесовосстановительные работы, поскольку брошенные в лесу отходы лесопиления создают угрозу лесных пожаров.

«Нам поступила информация, что Валерий Заречный претендует на огромные новые лесные площади и ссылается на «инвестиционный проект», для которого ему нужен дополнительный лес. Мы знаем, что основную долю своей продукции предприниматель отправляет на экспорт в Китай. Если он хочет реализовать какой-то проект по глубокой переработке леса, пусть этим и займется, вместо того, чтобы продавать за рубеж пиломатериалы и круглый лес! У него достаточно сырья для организации глубокой переработки, и для этого не надо отдавать под вырубки семейные участки тайги тофаларов, кедрачи и прочие лесные участки, которые представляют ценность именно как лес, а не как древесное сырье», - сказано в обращении.

Сейчас инвестиционный проект предпринимателя находится на согласовании в правительстве Иркутской области. Представители местного самоуправления Тофаларии подтвердили, что границы участков под вырубку леса для реализации этого проекта с ними не согласовывались.

Подписи под обращением поставили 20 человек, сейчас сходы жителей проходят во всех населенных пунктах Тофаларии.

Тофалары намерены 7 июня обратиться на прямую линию президента Владимира Путина и пожаловаться на вырубку леса.