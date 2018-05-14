Топ-лот соболя с апрельского Байкальского пушного аукциона уехал в Италию

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На третий Байкальский пушной аукцион, состоявшийся в апреле 2018 года, выставили почти 48,5 тысяч шкурок соболя. В итоге продано было 90% от всех лотов, сообщают организаторы.

Коллекция такого объёма привлекла на торги 16 оптовых покупателей.

– Несмотря на снижение стоимости соболя на мировом рынке и не ожидая высоких цен при продаже, многие охотники, заготовители и поставщики пушнины приняли решение выставить соболя на торги, чем оказали нам огромную честь и продемонстрировали своё доверие, – отмечают организаторы.

Для удержания цен на шкурки руководство аукционной компании «Русский соболь» установило лимиты продажи на уровне не ниже минус 10% от мировых цен января 2018 года. Но всё-таки не на всех позициях удалось удержать желаемую цену, потому как борьба за лоты была тяжёлая, объясняют организаторы. Средняя цена продаж составила 83 доллара США за одну соболиную шкурку. Топ-лот приобрели для итальянской компании «Pelliccerie Nello Santi SRL Unipersonale» по цене 500 долларов США.

Покупатели из разных стран отметили высокое качество сортировки соболя и сожалели, что такой хороший товар продаётся сегодня по достаточно низкой цене которую, к сожалению, формирует не аукцион и брокер, а нынешняя обстановка на рынке.