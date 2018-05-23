Торговый центр «Кипарис» открылся в Иркутске 19 мая

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая состоялось торжественное открытие торгового центра «Кипарис» по ул. Трактовая, 7.

Местоположение торгового центра удобно не только жителям Ленинского района, но и для всего Иркутска. «Кипарис» расположен в шаговой доступности от остановки общественного транспорта «Военный городок», имеет вместительную парковку для автотранспорта.

Почти весь второй этаж торгового центра отдан под мебель. Здесь расположился новый филиал мебельной сети магазинов «Мир мебели». Компания с 1993 года является одним из лидеров рынка мебельной индустрии, сотрудничает с крупными российскими и зарубежными производителями, а также имеет собственную службу, которая при необходимости в кратчайшие сроки соберет и доставит мебель до покупателя.

На данный момент торговый центр «Кипарис» – это комплексное предложение товаров, незаменимых в быту каждого пользователя. На торговом пространстве ТЦ вы также с легкостью найдете крупный магазин бытовой техники «RBT» и филиал московской сети товаров для детей «Детский мир».

Иркутян приглашают самостоятельно оценить доступные цены и высокий уровень обслуживания. Добро пожаловать в торговый центр «Кипарис»!