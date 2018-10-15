Товаропроизводителям Приангарья предложили принять участие в проекте «АГРО «За качество!»

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям Иркутской области предложили принять участие в проекте «АГРО «За качество!» Инициатором реализации проекта стала Торгово-промышленная палата РФ, в Иркутске встреча с предпринимателями была организована ТПП Восточной Сибири. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова рассказала, что изначально этот проект задумывался, чтобы решить проблему беспорядка в сфере госзакупок и муниципальных закупок для учреждений социальной сферы. Она отметила, что одна из главных проблем в этой сфере – фальсификация. Связано это с тем, что учреждения пытаются приобрести продукты максимально дешево, при этом около 35% закупочных денег оседает в карманах теневых посредников и перекупщиков. В результате, чтобы вписаться в установленные ценовые рамки поставщик зачастую отгружает неликвид. Елена Дыбова также отметила, что муниципальные контракты зачастую составляются так неграмотно, что даже если поставщик «привозит говяжьи хвосты вместо мяса первого сорта», расторгнуть договор и отказаться от этого товара невозможно. Еще один недостаток системы – комплексные госзакупки, когда контракт предполагает поставку целого ассортимента – молока, мяса, консервов, бананов. В результате местные производители, изготавливающие качественное молоко или мясо, не могут участвовать в конкурсе, так как у них нет консервов или бананов, поэтому выигрывают перекупщики. ТПП РФ взялась навести порядок в этой сфере. В частности, ими подготовленные стандартные формы муниципальных договоров, ведется работа по отказу от комплексных закупок. Но самое главное – формируется система надежных поставщиков. Елена Дыбова пояснила, что по заявке того или иного производителя продовольственных товаров к нему выезжает проверка ТПП. Специалисты оценивают качество работы, производимой продукции, мощности и на основании этого принимают решение о внесении производителя в специальный реестр . Именно из этого реестра в дальнейшем будет рекомендовано выбирать поставщиком по государственным и муниципальным контрактам. В федеральной ТПП уверены, что это пойдет на пользу и производителям, так как они получат «зеленый свет» для выхода на рынок госзакупок без посредников, так и для покупателей, поскольку они будут получать гораздо более качественный товар. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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