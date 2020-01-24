ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
24.01.2020

ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители ТПП Восточной Сибири посетили региональный центр «Мой бизнес» и ознакомились с направлениями работы организации. Знакомство состоялось в рамках врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с субъектами малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба организации.

Центр «Мой бизнес» в Приангарье, как и в других регионах нашей страны, создан в рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как рассказала руководитель центра Диляра Окладникова, сегодня он объединяет на одной площадке региональные Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования, Иркутский областной гарантийный фонд, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития региона, Корпорацию развития Иркутской области. Кроме того, в центре «Мой бизнес» открыто 10 окон МФЦ для предпринимателей, работают представители нескольких банков, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

– Создание пространства, в котором располагаются представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства для оказания услуг бизнесу по принципу единого окна – это важнейший шаг в реализации национального проекта,- отметил президент ТПП ВС Алексей Соболь. – Нас объединяет общая цель – создать удобную и понятную систему мер поддержки, предоставить предпринимателям максимально полный комплекс услуг для начала и ведения бизнеса. Палата всегда плодотворно взаимодействовала с институтами поддержки, и мы намерены продолжать совместную работу в интересах бизнеса.

Как рассказал Алексей Соболь, в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом «ТПП Восточной Сибири» и региональным центром «Мой бизнес». Также достигнута договоренность о работе представителей ТПП ВС на площадке центра с целью консультирования предпринимателей о возможностях палаты и предоставляемых услугах для бизнеса. Все это, по мнению Алексея Соболя, будет способствовать тому, чтобы бизнес Иркутской области комфортно развивался, что, в свою очередь, благоприятно скажется на социальной сфере, обеспечит новые рабочие места и достойные зарплаты, приведет к росту доходов областного бюджета.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 24 января 2020 года24.01.2020
2020-01-24-09-33-10
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители ТПП Восточной Сибири посетили региональный центр «Мой бизнес» и ознакомились с направлениями работы организации. Знакомство состоялось в рамках врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с субъектами малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба организации.
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз ТПП Восточной Сибири информирует представителей бизнеса о возможности обучения по программе индийского технического и экономического сотрудничества (ИТЭС/ITEC) в ведущих индийских учебных заведениях.
ТПП Восточной Сибири предлагает услуги профессионального перевода24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири предлагает услуги перевода всех видов документов с/на европейские, национальные, восточные, а также редкие языки. Перевод осуществляется более чем с 40 языков мира, сообщает пресс-служба организации.
Распределительные сети Усть-Илимской ГЭС расширяют в Иркутской области24.01.2020
Усть-Кутский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий по расширению Усть-Илимской ГЭС.
Три новые семейные молочные фермы появятся в Иркутской области благодаря грантовой поддержке24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили три крестьянских (фермерских) хозяйства Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Иркутскстат: объем промышленного производства в Иркутской области снизился в 2019 году на 1,4%24.01.2020
-2019-14
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В январе-декабре 2019 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 1,4%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
В Иркутске пройдет городской конкурс по охране труда24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдет городской конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Депутаты Заксобрания обсудят перспективы развития сельского туризма в Приангарье24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития сельского туризма в Иркутской области вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко обсудит с членами профильных комитетов областного парламента и ведомств регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Иркутская таможня подвела итоги работы в 2019 году23.01.2020
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня подвела итоги работы в 2019 году. За этот период незначительно сократился вывоз круглого леса из Приангарья, сообщает пресс-служба ведомства.
В Ольхонском районе предлагают создать особые условия для ведения бизнеса23.01.2020
Ольхонский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо создать особые условия для ведения предпринимательской деятельности в Ольхонском районе. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам рабочей поездки в территорию.
Игорь Кобзев: стратегию социально-экономического развития региона нужно определить до 1 мая 2020 года23.01.2020
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Стратегию социально-экономического развития Иркутской области необходимо определить до 1 мая 2020 года. До 15 марта регион должен изучить лучшие практики других субъектов и выбрать из них то, что подходит Приангарью. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев на встрече с предпринимателями 22 января.
Лесопользователей Приангарья, не помогающих тушить лесные пожары, лишат права заготавливать древесину23.01.2020
2020-01-22-21-21-02
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесопользователей Иркутской области, которые не будут исполнять свои обязательства в части помощи при тушении лесных пожаров, будут лишать права осуществлять лесозаготовки. Об этом заявил и.о. регионального Минлеса Дмитрий Петренев на лесном форуме в Иркутске 22 января.
Минлеса Иркутской области с 2020 года намерено сделать лесовосстановление одним из основных направлений работы23.01.2020
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области к 1 марта 2020 года представит врио губернатора региона Игорю Кобзеву концепцию развития лесного фонда Приангарья, анализ его состояния и план действий. Об этом 22 января на тематическом форуме в прокуратуре Иркутской области сообщил и.о. главы Минлеса Дмитрий Петренев.
Дмитрий Петренев пообещал, что Минлеса Иркутской области больше не будет участвовать в «серых» схемах санрубок23.01.2020
2020-01-22-21-04-56
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области совершило «перезагрузку» – пересмотрены принципы и приоритеты его работы, в частности, пресечено участие его сотрудников в «серых» схемах лесозаготовок. Об этом 22 января сообщил и.о. главы Минлеса Приангарья Дмитрий Петренев.
Минлеса Иркутской области остановило рубки в региональных заказниках23.01.2020
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области в судебном порядке остановило рубки леса в региональных заказниках. Об этом на тематическом форуме в прокуратуре Иркутской области 22 января сообщил и.о. главы Минлеса Приангарья Дмитрий Петренев.
Игорь Кобзев отправил чиновников из Приангарья в Архангельск – набираться опыта в сфере лесозащиты23.01.2020
Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 января на площадке прокуратуры Иркутской области прошел четвертый открытый форум «Лес – главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики». Представители надзорных ведомств, органов власти и бизнеса обсудили те проблемы, которые сейчас актуальны для лесной отрасли региона.
В Иркутской области обнаружили табачную продукцию с поддельными акцизными марками22.01.2020
2020-01-22-08-29-52
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские пресекли канал поставки в регион крупной партии табачных изделий, маркированных поддельными федеральными акцизными марками.
ТПП Восточной Сибири организует бизнес-миссию в Монголию22.01.2020
Иркутская область, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бизнес-миссия предпринимателей Иркутской области в Монголию состоится с 3 по 7 февраля. Ее организатором выступила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.
Крупнейший рыбзавод в Бурятии реконструируют22.01.2020
Бурятия, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госэкспертиза вынесла положительные заключение проектно-сметной документации на реконструкцию оборудования Большереченского рыбоводного завода в Бурятии. Как сообщает портал «Новая Бурятия», работы пройдут в Кабанском районе в границах жилой зоны поселка Большая Речка.
Сбербанк в байкальских регионах: от стандартных финансовых услуг до цифровых сервисов22.01.2020
Бурятия, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин с делегацией Сбербанка 17-18 января с рабочим визитом посетил республику Бурятия. Представители банка в Улан-Удэ провели переговоры с главой субъекта РФ по вопросам дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.
Коршуновский ГОК в 2019 году увеличил производство на 24%22.01.2020
-2019-24
Железногорск-Илимский, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в 2019 году увеличил производство железорудного концентрата на 24% относительно итогов 2018 года.
В Бурятию через Иркутск из Китая везли поддельные дорогостоящие часы21.01.2020
2020-01-21-05-15-52
Иркутск, Бурятия, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня возбудила шесть дел об административных правонарушениях в отношении жителя Улан-Удэ, который через иркутский аэропорт попытался провезти из КНР 25 контрафактных брендовых наручных часов.
Предприниматели Иркутской области могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»21.01.2020
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири объявляет о проведении регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба организации.
СМИ: банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ21.01.2020
Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума займется рассмотрением законопроекта, предусматривающего отмену комиссии при оплате квитанций за услуги ЖКХ. Об этом пишут argumenti.ru.
На сто с лишним тысяч рублей оштрафовали несколько пунктов приема древесины в Приангарье за нарушения20.01.2020
2020-01-20-09-07-20
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал четырех индивидуальных предпринимателей в Иркутской области за нарушения действующего законодательства на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Общая сумма штрафов составила более ста тысяч рублей.
ТПП Восточной Сибири предлагает услуги по регистрации товарных знаков20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» более 25 лет оказывает комплексные услуги по закреплению прав предпринимателей на объекты интеллектуальной собственности – товарные знаки и коммерческие обозначения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Авито: в Иркутске по итогам 2019 года готовый бизнес стал доступнее на 7%18.01.2020
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году жители Иркутска больше всего интересовались приобретением торговых предприятий, компаний из сфер услуг и общественного питания, сообщает пресс-служба Авито.
Специалисты «Росатома» подключатся к рекультивации территории «Усольехимпрома» после разработки единого проекта18.01.2020
Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 17 января 2020 года17.01.2020
tek170120
Клиенты Tele2 в Приангарье могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%17.01.2020
-tele2-20
Иркутская область, Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах в Иркутской области и других регионах. Он позволяет сэкономить на покупке смартфонов ведущих брендов, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящий тариф, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области в 2019 году превысил 245 миллионов рублей17.01.2020
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области за девять месяцев 2019 года составил 245,4 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Из Приангарья за границу чуть не вывезли контрабандой древесины на 50 миллионов рублей17.01.2020
-50-
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины общей стоимостью около 50 млн рублей.
Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Тайшет»17.01.2020
Тайшетский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы реконструкции нефтеперекачивающей станции «Тайшет» в Иркутской области. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири оказывает полный комплекс услуг по независимой оценке любого вида имущества и ущерба.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске