ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители ТПП Восточной Сибири посетили региональный центр «Мой бизнес» и ознакомились с направлениями работы организации. Знакомство состоялось в рамках врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с субъектами малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба организации. Центр «Мой бизнес» в Приангарье, как и в других регионах нашей страны, создан в рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как рассказала руководитель центра Диляра Окладникова, сегодня он объединяет на одной площадке региональные Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования, Иркутский областной гарантийный фонд, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития региона, Корпорацию развития Иркутской области. Кроме того, в центре «Мой бизнес» открыто 10 окон МФЦ для предпринимателей, работают представители нескольких банков, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области. – Создание пространства, в котором располагаются представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства для оказания услуг бизнесу по принципу единого окна – это важнейший шаг в реализации национального проекта,- отметил президент ТПП ВС Алексей Соболь. – Нас объединяет общая цель – создать удобную и понятную систему мер поддержки, предоставить предпринимателям максимально полный комплекс услуг для начала и ведения бизнеса. Палата всегда плодотворно взаимодействовала с институтами поддержки, и мы намерены продолжать совместную работу в интересах бизнеса. Как рассказал Алексей Соболь, в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом «ТПП Восточной Сибири» и региональным центром «Мой бизнес». Также достигнута договоренность о работе представителей ТПП ВС на площадке центра с целью консультирования предпринимателей о возможностях палаты и предоставляемых услугах для бизнеса. Все это, по мнению Алексея Соболя, будет способствовать тому, чтобы бизнес Иркутской области комфортно развивался, что, в свою очередь, благоприятно скажется на социальной сфере, обеспечит новые рабочие места и достойные зарплаты, приведет к росту доходов областного бюджета. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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