ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири оказывает полный комплекс услуг по независимой оценке любого вида имущества и ущерба.

Эта сфера является одним из основных направлений деятельности палаты, при этом важно, что каждый клиент получает реальную помощь и необходимую профессиональную консультацию для успешного решения своих задач.

На сегодняшний день ТПП Восточной Сибири ведет активную деятельность по оказанию услуг в области оценки различных видов имущества, а именно:

1. объектов недвижимого имущества:

• квартир, частных жилых домов и коттеджей;

• земельных участков, относящихся к коммерческим и производственным сегментам рынка, а также предназначенных под садоводство, огородничество и индивидуальное жилищное строительство;

• гаражей и хозяйственных построек;

• нежилых помещений, в частности, офисного, торгового и производственно-складского использования;

• отдельно стоящих зданий офисного, торгового и производственно-складского использования;

• автозаправочных станций и сооружений горюче-смазочных материалов;

• сооружений, в частности, железнодорожные пути, дороги, погрузочно-разгрузочные эстакады и т.п.

2. объектов движимого имущества:

• транспортных средств, а именно: легковых автомобилей отечественного производства; легковых автомобилей импортного производства; грузовых автомобилей, автобусов, тракторов; прицепов и полуприцепов; спецавтотехники; морских и речных судов;

• машин и оборудования, в частности: серийного технологического и специального оборудования; технологических линий; оргтехники, вычислительной техники и средств связи; строительной и дорожной техники, подъемно- транспортных машин; офисного оборудования и мебели;

• товаров народного потребления, в частности, хозяйственных товаров (предметы одежды, обуви, и т. п.) и продовольственных товаров;

• лесоматериалов круглых, пиломатериалов и т.д.

Помимо указанных видов оценки, ТПП Восточной Сибири имеет опыт оценки сервитутов и прав пользования как недвижимым, так и движимым имуществом, а также оспаривания кадастровой стоимости земель населенных пунктов Иркутской области.

В настоящий момент отдел оценки ТПП Восточной Сибири представлен специалистами, имеющими опыт работы в области оценки более трёх лет и сдавшими квалификационный экзамен в области оценочной деятельности с присвоенными квалификациями – оценка бизнеса, оценка движимого и недвижимого имущества. Кроме того, ТПП ВС имеет долговременный положительный опыт взаимодействия в области оказания услуг по оценке с Иркутским областным судом, Арбитражным судом Иркутской области, Таможенной службой Иркутской области, предприятиями и организациями, ведущими свою деятельность в различных областях экономики.

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