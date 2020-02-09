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Экономика / Бизнес
10.02.2020

ТПП Восточной Сибири передала Игорю Кобзеву более 50 обращений от предпринимателей Приангарья

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири передала Игорю Кобзеву более 50 обращений от предпринимателей Приангарья. Встреча актива палаты с руководством региона состоялась 7 февраля. Модератором мероприятия выступил глава ТПП ВС Алексей Соболь.

Также во встрече приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов, руководитель УФНС по Иркутской области Константин Зайцев, представители министерств и ведомств региона, члены Совета ТПП ВС и профильных комитетов палаты, руководители предприятий и организаций, входящих в объединение. В целом на совещании присутствовали более 100 представителей бизнеса региона.

Во вступительном слове Алексей Соболь заметил, что палата принимает активное участие в создании стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Союз аккумулировал все предложения и замечания бизнесменов региона, после чего все они переданы в Минэкономразвития Приангарья. Председатель ТПП ВС выразил надежду, что идеи предпринимательского сообщества найдут отражение в итоговом варианте документа.

Также Алексей Соболь подчеркнул, что такие встречи бизнеса и власти уже показали свою эффективность, поскольку только в диалоге можно достичь каких-то конкретных результатов – решить проблемы и дать толчок проектам, которые придуманы предпринимателями, но невозможны без господдержки. Глава ТПП ВС добавил, что такие полезные встречи будут проходить в регионе чаще.

– Есть важные общие задачи, которые сегодня стоят перед властными структурами и ТПП Восточной Сибири как проводником идей бизнес-сообщества, – отметил Алексей Соболь. – Совместных направлений деятельности с руководством региона у нас много. Среди них: разработка и экспертиза законов, регулирующих экономическое развитие области, сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства, работа по брендированию продукции наших экспортоориентированных предприятий и многое другое.

Затем представители бизнеса озвучили насущные проблемы, которые требуют вмешательства главы региона и могут нанести серьезные вред местным предпринимателям, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Например, введение обязательной цифровой маркировки на обувь, молоко, пиво и лекарства в 2020 году. Для этого местным производителям придется установить дорогостоящее оборудование. Например, фабрике мороженого «Ангария» это обойдется примерно в 75 миллионов рублей. Деньги, которые предприятие могло бы потратить на развитие, пойдут на меры, защищающие продукт от подделки. Такие затраты  гарантированно приведут к удорожанию продукции.

Кроме того, цифровая маркировка повлечет за собой переход от ЕНВД (единого налога на вмененный доход) к системе упрощенного налогообложения. Сейчас магазины небольшой площади платят фиксированный налог в бюджет, а после перехода на «упрощенку» платежи резко возрастут.

– Сейчас я плачу 1,5% налогов, после перехода на «упрощенку» стану платить 6%. Из-за этого мне придется закрыть 2-3 магазина и уволить несколько человек. А что делать тем, у кого это – единственный бизнес? Просим вас выступить с законодательной инициативой о снижении снизить налог с 6% до максимум 1-2%. Тем более, в других регионах есть такие примеры, – отметил индивидуальный предприниматель Алексей Пантелеев.

Его поддержали другие коллеги-предприниматели и попросили руководство региона обратить особое внимание на эту проблему.

Первый заместитель генерального директора сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» Степан Франтенко поднял вопрос о большом количестве заброшенных земель в Иркутской области. Их насчитывается более 700 тысяч гектаров. По словам бизнесмена, к их возделыванию необходимо вернуться, потому что иначе регион не сможет выполнить план и в должном объеме нарастить производство зерновых культур. Также для реализации этого плана, поставленного на федеральном уровне, необходимо более активно применять минеральные удобрения. Только так можно повысить плодородность земель. Сейчас же Иркутская область сильно недорабатывает по этому направлению.

Кроме того, обсудили проблемы предпринимателей лесной и туристической отраслей, отдельно остановились на охране озера Байкал. Завершая встречу, Игорь Кобзев пригласил собравшихся к долгосрочному конструктивному диалогу, отметив, что приехал в Иркутскую область надолго и нацелен на серьезный результат. В частности, он призвал представителей ТПП Восточной Сибири активно включиться в доработку проекта стратегии развития региона.

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