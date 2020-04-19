ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Экономика / Бизнес
20.04.2020

ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги первого этапа специального проекта ТПП России «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ». Анонимный опрос для измерения настроений бизнеса и масштабов сложившихся проблем в регионах России в условиях пандемии коронавируса стартовал на прошлой неделе. Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал результаты опроса бизнеса по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в частности, Алексей Соболь рассказал, что по данным опроса, 46% предприятий региона вынуждены остановить свою деятельность, не имея возможности полноценно работать. При этом менее чем у половины опрошенных деятельность попала в перечень пострадавших отраслей. И именно сейчас, для того чтобы не просто сохранить свой бизнес, а выжить, предприниматели возлагают большие надежды на помощь со стороны государства. Так, 44% опрошенных в настоящее время всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 61% предпринимателей заявили, что уже введенные государством меры поддержки не помогут восстановить бизнес полностью и нужны другие, более эффективные.

Острым вопросом для большинства предпринимателей остается оплата арендных платежей: арендодатели не всегда идут на уступки арендаторам, так как каждая из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность в своих интересах. Более половины опрошенных в силу различных причин не могут воспользоваться положенными им мерами поддержки: не знают куда обратиться, какие документы предоставить либо получили отказ в предоставлении «кредитных» каникул.

По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать признание всех отраслей экономики наиболее пострадавшими с включением в число получателей мер государственной поддержки, а также объявление режима ЧС во всех регионах страны.

– Опрос показал, что отдельные меры поддержки, в частности – прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства на выплату зарплат, позволит многим предпринимателям некоторое время оставаться на плаву, – отметил Алексей Соболь. – Однако для полного восстановления экономики как нашего региона, так и всей страны необходимо усилить налоговые меры поддержки, предоставить бизнесу не только отсрочки, но и полное освобождение от уплаты некоторых налогов до конца года.

Алексей Соболь также рассказал, что в настоящее время система торгово-промышленных палат готовит третий пакет антикризисных предложений в Правительство РФ. Для выработки системных мер поддержки бизнес-сообщества, ТПП РФ продолжает опрос «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ», который можно пройти по ссылке: https://biznes-barometr-strany.testograf.ru/

Коронавирус Иркутск: антикризисное предложение бизнесу

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги первого этапа специального проекта ТПП России «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ». Анонимный опрос для измерения настроений бизнеса и масштабов сложившихся проблем в регионах России в условиях пандемии коронавируса стартовал на прошлой неделе. Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал результаты опроса бизнеса по Иркутской области.
В Иркутскую область для поддержки предпринимателей, пострадавших от паводка, поступят 121,7 млн рублей20.04.2020
-1217-
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области выступило с инициативой о предоставлении неиспользованных в прошлом году средств из резервного фонда правительства РФ. В связи с этим региону выделены 121,7 млн рублей, которые планируется направить на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших от наводнения в 2019 году субъектов малого и среднего предпринимательства для возобновления их деятельности.
Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии представил подложные документы20.04.2020
Бурятия, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии во время пожароопасного сезона представил подложные документы.
Розничные цены на продукты зафиксируют в Иркутской области до 20 августа20.04.2020
-20-
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Розничные цены на продовольственные товары в Приангарье будут зафиксированы до августа 2020 года. Такое решение принято на совещании по вопросу ценовой ситуации в регионе, которое провел врио губернатора Игорь Кобзев.
Геннадий Онищенко предложил постепенно вернуть в работу малый и средний бизнес20.04.2020
Москва, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил постепенно возвращать в работу малый и средний бизнес, сообщают argumenti.ru. Он уточнил, что при этом следует принять меры, чтобы обезопасить людей из группы риска заражения коронавирусом.
Миллион тонн зерна и зернобобовых планируют собрать с полей Иркутской области в этом году19.04.2020
Иркутский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Такие планы озвучил 17 апреля исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с аграриями региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
«СберМаркет» расширил географию своей деятельности до 56 городов и удвоил число ежедневно доставляемых заказов18.04.2020
Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет» за месяц вдвое увеличил число ежедневно доставляемых клиентам заказов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
«Сбербанк страхование» предложил страховку для домашних питомцев с онлайн-консультациями ветеринаров18.04.2020
Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» предложила новый продукт по страхованию домашних животных. Помимо компенсации расходов на лечение питомцев, полис включает в себя круглосуточные онлайн-консультации опытных ветеринаров.
Cбербанк запустил услугу открытия счета эскроу клиентам на дому18.04.2020
Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предоставляет своим клиентам уникальную возможность: открыть счет эскроу, не выходя из дома.
Сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры лидируют по росту интернет-продаж в Иркутской области18.04.2020
Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС изучил, как изменились расходы жителей Иркутской области в конце марта в связи с введением режимов повышенной готовности и самозоляции. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств (в три раза) и онлайн-кинотеатры (в два раза).
В Иркутской области закрывают сауны и бани, работавшие в условиях режима самоизоляции17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля сотрудники полиции закрыли семи саун и бань, которые предоставляли услуги в условиях пандемии коронавируса. На владельцев возбуждены дела об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Житель Тайшетского района и его сыновья вместе с подельниками вырубили древесины на 5 миллионов рублей17.04.2020
-5-
Тайшетский район, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе оперативники задержали членов организованной группы заготовителей древесины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе комитета Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку17.04.2020
2020-04-17-04-14-14
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» своевременно провел мероприятия по предотвращению рисков паводка на линиях и сооружениях связи в Иркутской области. Карантин, введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции, не отразился на качестве и сроках проведения работ, сообщает пресс-служба компании.
«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает федеральный марафон поддержки предпринимателей17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - 21 апреля 2020 года АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) при участии Минэкономразвития России запускает бесплатный федеральный марафон поддержки предпринимателей под названием #ДЕЛАЙ.
ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Александра Якубовского о «кредитных каникулах»17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского расширить список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат. Банк отменил требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного займа на выплату зарплат, сообщает пресс-служба парламентария.
В Роспотребнадзоре считают, что указ врио губернатора об ограничительных мерах в Приангарье будет действовать до конца года17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Указ врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, предположительно, будет действовать минимум до конца года.
«Голод нам не грозит»: как агропром Иркутской области отозвался на нестабильную экономическую ситуацию16.04.2020
2020-04-16-09-55-23
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аграрный сектор – одна из немногих отраслей экономики, которая продолжает работать в штатном режиме в условиях нестабильной ситуации на мировом и российском рынке. В Иркутской области по ранней весне раньше обычного начнется посевная и тревог, связанных с нестабильным рублём и пандемией коронавируса, селяне не испытывают. Впрочем, проблемы есть. Правда, они из разряда «вечных». О том, как себя чувствует сельское хозяйство сегодня – в материале Телеинформа.
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В рамках благотворительного проекта «Дари еду!» в двух супермаркетах Иркутска установили продуктовые боксы16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сеть гипермаркетов «Лента» совместно с благотворительным проектом «Дари еду!» установили два продуктовых бокса для пожертвований в пользу нуждающихся в иркутских магазинах сети. Кроме того, они стали появляться в других городах страны.
Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу на две недели раньше плана16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу 15 апреля. С рабочей поездкой на предприятии побывал вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации.
Очередная партия защитных масок поступила во все муниципальные аптеки Иркутска16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Средства индивидуальной защиты поступили во все муниципальные аптеки Иркутска. Как сообщили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения администрации города, на данный момент во всех аптеках и аптечных пунктах муниципальной фармацевтической сети имеются одноразовые медицинские маски.
УФНС Приангарья: пострадавший от коронавируса бизнес получил отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам16.04.2020
2020-04-16-07-26-46
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), –  Пострадавшие от коронавируса организации Иркутской области получили право на отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам на шесть и пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Александр Якубовский направил запросы в ЦБ и правительство с просьбой утвердить единый перечень требований к заёмщику16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Якубовский заявил о том, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Жизнь после коронавируса: что будет с экономикой, политикой и жизненными практиками иркутян? 16.04.2020
2020-04-16-04-08-33
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - После пандемии коронавируса мир не будет прежним, обещают нам свидетели «нового апокалипсиса». COVID-19, поражающий в большей степени благополучные страны, продолжает свое победное шествие по планете, обрушивая национальные экономики и порождая волну паники и страха среди населения.
Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов16.04.2020
Усольский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов. Задолженность ликвидирована после вмешательства судебных приставов.
Фермера в Ольхонском районе подозревают в нарушении требований ветеринарного законодательства16.04.2020
Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветеринарная служба Иркутской области сообщает о падеже сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве Куретского муниципального образования Ольхонского района. Об этом информирует пресс-служба главы региона.
Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких, суть которого - призвать сделать так, чтобы у старшего поколения не было необходимости выходить из дома в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Иркутске при проверке торговых точек выявили 140 нарушений15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля прошли массовые проверки торговых объектов. Проверено более 60 торговых центров, 2300 торговых точек, предприятий, организаций и учреждений.
Сергей Тен: предприятия смогут брать займы для выплаты зарплаты под государственные гарантии15.04.2020
2020-04-15-09-25-17
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарной неделе в Государственной Думе РФ рассмотрели ряд важных для граждан, бизнеса и государства инициатив. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.
ФРП одобрил инвестпроекты «Фармасинтеза» по производству в Приангарье лекарства от коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два региональных инвестиционных проекта «Фармасинтеза» по производству нового лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции одобрены для финансирования Фондом развития промышленности России.
УФНС Приангарья информирует о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках минимизации рисков бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 приняты меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Об этом информирует пресс-служба УФНС по Иркутской области.
Россельхознадзор: экспорт древесины из Приангарья за рубеж в январе-марте 2020 года снизился в 1,4 раза15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт древесины из Иркутской области в иностранные государства в первом квартале 2020 года в виде пиломатериалов снизился на 25%, а в виде круглого леса – на 62%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске