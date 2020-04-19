ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги первого этапа специального проекта ТПП России «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ». Анонимный опрос для измерения настроений бизнеса и масштабов сложившихся проблем в регионах России в условиях пандемии коронавируса стартовал на прошлой неделе. Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал результаты опроса бизнеса по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в частности, Алексей Соболь рассказал, что по данным опроса, 46% предприятий региона вынуждены остановить свою деятельность, не имея возможности полноценно работать. При этом менее чем у половины опрошенных деятельность попала в перечень пострадавших отраслей. И именно сейчас, для того чтобы не просто сохранить свой бизнес, а выжить, предприниматели возлагают большие надежды на помощь со стороны государства. Так, 44% опрошенных в настоящее время всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 61% предпринимателей заявили, что уже введенные государством меры поддержки не помогут восстановить бизнес полностью и нужны другие, более эффективные.

Острым вопросом для большинства предпринимателей остается оплата арендных платежей: арендодатели не всегда идут на уступки арендаторам, так как каждая из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность в своих интересах. Более половины опрошенных в силу различных причин не могут воспользоваться положенными им мерами поддержки: не знают куда обратиться, какие документы предоставить либо получили отказ в предоставлении «кредитных» каникул.

По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать признание всех отраслей экономики наиболее пострадавшими с включением в число получателей мер государственной поддержки, а также объявление режима ЧС во всех регионах страны.

– Опрос показал, что отдельные меры поддержки, в частности – прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства на выплату зарплат, позволит многим предпринимателям некоторое время оставаться на плаву, – отметил Алексей Соболь. – Однако для полного восстановления экономики как нашего региона, так и всей страны необходимо усилить налоговые меры поддержки, предоставить бизнесу не только отсрочки, но и полное освобождение от уплаты некоторых налогов до конца года.

Алексей Соболь также рассказал, что в настоящее время система торгово-промышленных палат готовит третий пакет антикризисных предложений в Правительство РФ. Для выработки системных мер поддержки бизнес-сообщества, ТПП РФ продолжает опрос «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ», который можно пройти по ссылке: https://biznes-barometr-strany.testograf.ru/