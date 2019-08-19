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Экономика / Бизнес
20.08.2019

ТПП Восточной Сибири подвела итоги работы 10 съезда

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе состоялся 10 внеочередной съезд Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», приуроченный к 45-летнему юбилею организации. В повестке заседания – итоги деятельности за 1974-2019 годы, внесение изменений в устав, промежуточные выборы членов Совета ТПП ВС и другие вопросы.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в работе съезда приняли участие директор Департамента развития торгово-промышленных палат ТПП России Дмитрий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, председатель Совета ТПП Восточной Сибири Виктор Круглов, президент ТПП ВС Алексей Соболь, члены Совета Союза ТПП ВС, руководители и представители предприятий – членских организаций ТПП Восточной Сибири.

Открывая мероприятие, Виктор Круглов отметил, что работа Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири – это коллективный труд высококлассных экспертов, вклад которых в развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области всегда был значителен.

Приветствуя участников съезда, Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что ТПП Восточной Сибири – одна из старейших и ведущих в системе торгово-промышленных палат. За время своего существования Палата проявила себя яркой эффективной работой, конструктивным взаимодействием с органами государственной власти и центральным аппаратом ТПП РФ, а самое главное, с бизнес-сообществом региона.

Алексей Соболь в своем выступлении рассказал об основных этапах развития и ключевых достижениях ТПП Восточной Сибири за 45 лет. По его мнению, коллектив ТПП ВС всегда был и является профессиональной, грамотной, сильной командой, которая реализует полезные для региона проекты, работает в интересах предпринимательства.

– В свое время иркутское отделение Торгово-промышленной палаты страны стало первопроходцем во многих сферах. Палата первой провела экспертизу лесопродукции на предприятиях в Братске и на БЦБК, освоила экспертизу сложной японской техники. При непосредственном участии ТПП Восточной Сибири были открыты два представительства ТПП РФ за рубежом – в Шанхае и Пекине, Палата стояла у истоков создания ТПП в Монголии, – отметил Алексей Соболь.

По словам Алексея Соболя, ТПП ВС принимает активное участие в проектах, реализуемых ТПП РФ, старается внедрить их на региональном уровне. Специалистами палаты ведется работа над расширением спектра услуг, в первую очередь, это экспертиза, сертификация и оценка. Открыты дисконт-клуб и бизнес-приемная, развивается деловое образование.

Решением 10 внеочередного Съезда в состав совета Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» избраны новые члены: председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, индивидуальный предприниматель Татьяна Лиходиевская, генеральный директор ОАО Швейная фирма «ВиД» Ирина Чикуленко.

Наиболее активным членам палаты и председателям профильных комитетов были вручены награды и благодарности ТПП РФ и ТПП Восточной Сибири.

Закрывая работу съезда, председатель Совета ТПП ВС Виктор Круглов выразил уверенность в плодотворной работе обновленного состава Совета, а также пожелал всем членам палаты успехов на профессиональном поприще и дальнейшего процветания.

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