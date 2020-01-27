ТПП Восточной Сибири поможет предпринимателям в оформлении карт АТЭС

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири предоставляет услуги по оформлению карт для деловых поездок в страны-участницы форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) и оказывает содействие в их получении через МИД России.

Об этом сообщает пресс-служба ТПП ВС. Карта АТЭС дает возможность предпринимателям осуществлять регулярные безвизовые деловые поездки в следующие страны: Австралия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Китай, китайский Тайвань, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония. Согласование представленных кандидатур на получение карт АТЭС проводится компетентными органами всех стран-участниц форума.

Карта выдается на срок до пяти лет и является действительной только при наличии указанного в ней заграничного паспорта. Обладатели карты АТЭС имеют право приоритетного прохода паспортного контроля в международных аэропортах стран-участниц форума через специально отведенные пункты пограничного контроля. В то же время, наличие карты АТЭС не дает предпринимателю права на осуществление трудовой деятельности в этих странах.

Об условиях получения карты АТЭС и по всем интересующим вопросам обращайтесь в ТПП Восточной Сибири по тел.: (3952) 33-51-00, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .