ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз ТПП Восточной Сибири информирует представителей бизнеса о возможности обучения по программе индийского технического и экономического сотрудничества (ИТЭС/ITEC) в ведущих индийских учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, обучение доступно в таких областях, как английский язык, информационные технологии (IT), телекоммуникации, управление предприятием, банковское дело и финансы, предпринимательство, бухгалтерский учет и аудит и т.д.

Программа ИТЭС полностью бесплатна и финансируется индийским правительством: студентам оплачивается перелет в обе стороны, обучение и проживание, медицинская страховка, ознакомительные поездки по Индии, а также выплачивается стипендия и пособие на учебную литературу.

Требования к кандидатам на обучение: знание английского языка, необходимое для прохождения курса, возраст от 25 до 45 лет. Обязательным условием подачи заявки на обучение от представителей бизнеса является наличие рекомендации региональной торгово-промышленной палаты, которую на территории Иркутской области предоставляет только Союз «ТПП ВС». Кроме того, ТПП Восточной Сибири оказывает кандидатам содействие в оформлении документов заявки.

КООРДИНАТЫ:

С порядком подачи заявок и условиями обучения можно ознакомиться по ссылке .

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