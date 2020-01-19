ТПП Восточной Сибири предлагает услуги по регистрации товарных знаков

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» более 25 лет оказывает комплексные услуги по закреплению прав предпринимателей на объекты интеллектуальной собственности – товарные знаки и коммерческие обозначения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В настоящее время товарные знаки и коммерческие обозначения являются действенными инструментами защиты бизнеса. Зарегистрированные бренды обеспечивают узнаваемость предпринимательских структур на рынке, способствуют более качественной рекламе товаров и услуг, повышают объемы продаж и защищают бизнес от недобросовестных конкурентов.

Приступая к регистрации товарного знака предпринимателю, в первую очередь, необходимо понять, что он будет регистрировать. Товарным знаком может являться какое-либо изображение, логотип компании либо рекламный слоган. В случае, если для индивидуализации производимой продукции и оказываемых услуг используются и слова, и изображения, потребуется подать разные заявки на регистрацию.

Предполагаемый товарный знак обязательно необходимо проверить на уникальность. Также необходимо определить, для каких категорий товаров и услуг будет использоваться товарный знак, кто станет владельцем зарегистрированной торговой марки и получит исключительные права на ее использование.

При этом следует помнить, что товарный знак имеет правовую охрану только в том виде, в котором он подан на регистрацию в Роспатент. В процессе экспертизы заявки законодательством допускается внесение исправлений и дополнений в товарный знак, но только таких, которые не изменяют его существенным образом.

Как видно, процедура регистрации товарного знака полна нюансов, требует времени и специальных знаний. Для того, чтобы ускорить и упростить регистрацию товарного знака, можно обратиться в отдел защиты интеллектуальной собственности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». Патентные специалисты ТПП ВС помогут определить пригодность логотипа или слогана для регистрации в качестве товарного знака, проверят их на уникальность, подскажут, какие изменения необходимо внести в обозначение и предложат оптимальный по объему правовой охраны вариант регистрации, а также обеспечат составление и сопровождение заявки вплоть до получения свидетельства о регистрации бренда. Кроме того, специалисты палаты оказывают услуги по разработке логотипов и товарных знаков.

Более детальную информацию о каждой услуге можно найти по ссылке: https://vs.tpprf.ru/ru/tz/ либо обратившись по тел. 8 (3952) 33-51-32, е-mail: mailto: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .