ТПП Восточной Сибири предлагает услуги профессионального перевода

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири предлагает услуги перевода всех видов документов с/на европейские, национальные, восточные, а также редкие языки. Перевод осуществляется более чем с 40 языков мира, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты отдела переводов ТПП Восточной Сибири имеют большой опыт работы в сфере письменных переводов документов различной степени сложности, ведения деловой переписки на иностранных языках, а также устных последовательных и устных синхронных переводов.

Для юридических лиц специалисты ТПП ВС осуществляют перевод учредительных, контрактных и таможенных документов, различных сертификатов и банковских справок, деловых писем, коммерческой и технической документации. Кроме того, могут быть переведены тексты доверенностей, приглашений, лицензий, товарных чеков, квитанций и других документов. Физическим лицам ТПП Восточной Сибири предлагает широкий спектр услуг по переводу личных документов с нотариальным заверением.

Кроме того, переводчики палаты оказывают услуги переводчиков во время проведения деловых переговоров с выездом на предприятия Иркутской области и за ее пределы, в том числе за границу.

Переводы документов, выполненные специалистами ТПП ВС, принимаются всеми органами государственной власти Иркутской области и России, а благодаря разветвленной всемирной системе торговых палат, их принимают в официальных органах иностранных государств.

КООРДИНАТЫ:

По вопросам оказания услуг перевода обращаться по адресу: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, тел.: 8(3952) 34-27-45, e-mail: р Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .