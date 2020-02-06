ТПП Восточной Сибири принимает заявки от предпринимателей на участие в конкурсе «Золотой Меркурий»

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - ТПП Восточной Сибири напоминает о проведении регионального этапа Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, за годы существования премии, которую в 2002 году учредила ТПП РФ, в конкурсе приняли участие более 100 компаний из Иркутской области. На федеральном уровне премией «Золотой Меркурий» в разные годы были отмечены АО «Ангарский цементно-горный комбинат», ООО «Лактовит», ООО «НПК «Агротех», ООО «Прайс-Хаус ТВ’с» и др.

Участие в «Золотом Меркурии» способствует формированию имиджа успешной, стабильно развивающейся компании, занимающей активную бизнес-позицию. Участники конкурса получают возможность заявить о себе на уровне региона и всей страны как о лучшем предприятии в своей отрасли.

В 2020 году конкурс проводится по трем основным номинациям: «Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер» и «Лучшее семейное предприятие». Победители регионального этапа награждаются дипломами ТПП Восточной Сибири и ценными подарками, победители федерального этапа - дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Кроме того, победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы «Золотого Меркурия» как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Правила проведения конкурса доступны по ссылке: http://goldmercury.ru/usloviya/

Заявки на участие в региональном отборе принимаются ТПП Восточной Сибири до 28 февраля. По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (3952) 33-51-00, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Участие в конкурсе бесплатное.