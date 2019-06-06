ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в обучении по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение».

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, серия бесплатных семинаров пройдет с 11 по 30 июня в десяти муниципалитетах Приангарья: городах Иркутск, Байкальск, Братск, Саянск, Шелехов, Усть-Илимск, в Нижнеудинском районе, Чунском районном муниципальном образовании, Усть-Кутском и Эхирит-Булагатском районах.

Программой семинаров предусмотрено рассмотрение самых актуальных вопросов организации предпринимательской деятельности, начиная с особенностей применения различных режимов налогообложения для компаний малого и среднего бизнеса, и заканчивая правилами ведения бухгалтерского учета и подачи деклараций. По окончании семинара выдается сертификат.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке , а также по телефону (3952) 20-21-76.