|Экономика / Бизнес
|07.06.2019
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ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья
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Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в обучении по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение».
Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, серия бесплатных семинаров пройдет с 11 по 30 июня в десяти муниципалитетах Приангарья: городах Иркутск, Байкальск, Братск, Саянск, Шелехов, Усть-Илимск, в Нижнеудинском районе, Чунском районном муниципальном образовании, Усть-Кутском и Эхирит-Булагатском районах.
Программой семинаров предусмотрено рассмотрение самых актуальных вопросов организации предпринимательской деятельности, начиная с особенностей применения различных режимов налогообложения для компаний малого и среднего бизнеса, и заканчивая правилами ведения бухгалтерского учета и подачи деклараций. По окончании семинара выдается сертификат.
Зарегистрироваться для участия можно
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