ТПП Восточной Сибири выдает бизнесу заключения о форс-мажоре

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири приступила к выдаче первых заключений о форс-мажоре. Об этом рассказал президент ТПП ВС Алексей Соболь, сообщает пресс-служба организации. Алексей Соболь напомнил, что с середины марта ТПП ВС осуществляет консультирование предпринимателей по вопросам возникновения форс-мажорных обстоятельств. При наличии достаточных оснований специалисты палаты бесплатно оформляют свидетельства о возникновении форс-мажора, но только по договорам, заключенным между российскими предприятиями. За прошедшее время в палату поступило около ста обращений по вопросу свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы. Однако большинство из них отклоняются из-за несоответствия критериям форс-мажора. Как пояснил Алексей Соболь, в соответствии с действующим гражданским законодательством слова «пандемия», «коронавирус» и прочие не являются безусловным основанием для получения заключения о форс-мажоре. Для этого должны быть объективные причины, которые не позволяют предпринимателю исполнить обязательство по конкретному договору. При этом в соответствии с законом и сложившейся судебной практикой, к таким обстоятельствам не относятся предпринимательские риски, то есть ухудшение экономического состояния предприятия, недостаточность денежных средств, изменение валютного курса и пр. В частности, Алексей Соболь рассказал, что большинство обращений предпринимателей в настоящее время касаются невозможности исполнения договоров аренды при отсутствии текущей деятельности ряда предприятий. Речь идет о запрете на работу турбаз, ресторанов, салонов красоты, торговлю товарами, которые не отнесены к категории товаров первой необходимости и т.п. По сложившейся практике данные обстоятельства не свидетельствуются как форс-мажорные. Кроме того, на период пандемии вопросы взаимоотношений по договорам аренды Правительство РФ урегулировало законодательно (подробнее по ссылке - http://vs.tpprf.ru/ru/news/354345/). В частности, сегодня арендатор вправе обратиться к арендодателю за предоставлением отсрочки или рассрочки арендных платежей на период действия в регионе режима повышенной готовности. Алексей Соболь также подчеркнул, что наличие заключения о форс-мажоре дает предпринимателям лишь возможность вступать в переговоры с контрагентами по вопросу освобождения от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по договору. При этом об освобождении предпринимателя от исполнения самого договорного обязательства речь, конечно, не идет. КООРДИНАТЫ: Для получения заключений и консультаций по вопросам форс-мажора обращайтесь по телефону 8(3952) 33-51-16 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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