ТПП Восточной Сибири выступила соорганизатором круглого стола по российско-монгольскому деловому сотрудничеству

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития международного сотрудничества с монгольскими партнерами обсудили на площадке БГУ представители малого и среднего бизнеса, банковской сферы, дипломатических ведомств и вузов, сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Организатором мероприятия выступил Ресурсный центр Российско-Монгольского делового сотрудничества в сфере образования, науки, молодежной политики и экологии БГУ при содействии департамента поддержки предпринимательства и ВЭД Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

В работе круглого стола «Российско-монгольские деловые связи» приняли участие первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, председатель великого государственного хурала Монголии Гомбожав Занданшатар, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, начальник Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии Тумэнжаргалын Дуурэн, вице-президент Общества друзей Монголии Валерий Халанов, представители 15 региональных и 12 монгольских предприятий различных сфер экономики.

В своих выступлениях спикеры отметили, что монгольский бизнес открыт для сотрудничества и в основном очень дружелюбно настроен по отношению к России. Экономические интересы Иркутской области и Монголии предопределены исторически и в большей степени совпадают, но требуют корректировки с учетом происходящей диверсификации монгольской экономики и, прежде всего, развития перерабатывающих и наукоемких отраслей.

– Вне всяких сомнений, сотрудничество в области агропромышленного комплекса – это базовый элемент торгово-экономических отношений нашего региона и Монголии, – отметил Алексей Соболь. – В то же время исегодня появилось большое число новых направлений взаимодействия: от взаимообмена технологиями в области экологии, строительства, энергетики до развития культурного и образовательного туризма. И в этом случае Торгово-промышленная палата помогает предпринимателям, которые увидели для себя перспективы сотрудничества с Монголией, найти партнеров и выйти на монгольский рынок.

Во второй части заседания иркутские и монгольские предприниматели проведи деловые переговоры, обменялись контактами и наметили направления дальнейшего взаимодействия. Участники мероприятия выразили уверенность, что 2019 год, в котором отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе, станет годом практической реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества России и Монголии.