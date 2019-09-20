ТПП Восточной Сибири вошла в тройку лучших региональных палат Сибирского федерального округа

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири стала третьей в СФО и вошла в ТОП-20 региональных палат России по объему оказанных услуг в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба.

В тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу также вошли Алтайская и Томская торгово-промышленные палаты. Такие результаты были озвучены на очередном совещании президента ТПП РФ Сергея Катырина с руководителями региональных палат, которое прошло 19 сентября в режиме видео-конференции.

Как пояснил президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, более 60% процентов услуг, реализованных ТПП ВС за шесть месяцев текущего года, – это услуги, оказываемые в соответствии с федеральным законом о торгово-промышленных палатах. В частности, это экспертиза страны происхождения товара и оформление сертификатов происхождения товаров, в том числе в целях участия российских предприятий в госзакупках. Кроме того, ТПП Восточной Сибири входит в число лучших региональных палат по объёмам услуг, оказываемых бизнесу: палата лидирует в таких сферах, как деловые переводы и организация межрегиональных и международных торгово-экономических миссий, выставок и ярмарок. Традиционно сильна ТПП ВС и в сфере защиты интеллектуальной собственности, разработке и регистрации товарных знаков. По всем названным направлениям палата стала первой в СФО за анализируемый период.

– Палата не стоит на месте, появляются новые инструменты работы с бизнесом. Сегодня главная наша цель – расширить спектр предоставляемых предпринимателям услуг. Для этого будем принимать активное участие в проектах, реализуемых ТПП РФ, постараемся внедрить их на региональном уровне. Есть много интересных идей по привлечению в бизнес молодежи, развитию делового образования. Кроме того, мы обязательно сделаем работу палаты более публичной и прозрачной, а главное, понятной людям, – отметил Алексей Соболь.

Президент ТПП Восточной Сибири также рассказал, что все члены палаты имеют возможность бесплатно разместить информацию о событиях своей организации в специальном разделе на официальном сайте ТПП ВС (http://comoffers.tpprf.ru/ru/). Там же можно разместить коммерческие и инвестиционные предложения, которые будут доступны во всей системе торгово-промышленных палат, что позволит найти клиентов не только в Иркутской области, но и за ее пределами.