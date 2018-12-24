ТПП Восточной Сибири вручено свидетельство о соответствии Стандарту деятельности торгово-промышленных палат в РФ

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Свидетельство о соответствии Стандарту деятельности торгово-промышленных палат в РФ было вручено президенту Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексею Соболю на заседании правления ТПП РФ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ТПП ВС. Алексей Соболь отчитался перед правлением об итогах работы ТПП Восточной Сибири в 2018 году. Он отметил, что в феврале этого года состоялся очередной съезд Союза «ТПП ВС», на котором была рассмотрена и принята программа деятельности палаты на 2018-2022 годы. В документе обозначены основные направления работы, такие как участие в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в регионе, в развитии инновационно-ориентированного бизнеса и потенциала малого и среднего предпринимательства, расширение сотрудничества с органами госвласти, структурами гражданского общества и бизнеса, расширение спектра и повышение качества услуг, оказываемых предпринимателям, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, участие в подготовке предпринимательских кадров и развитие делового образования. Для реализации обозначенных направлений деятельности в этом году был радикально обновлен состав Совета ТПП ВС. Изменения также коснулись организационной структуры палаты, что повысило эффективность работы ее подразделений. Особое внимание уделялось повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, привлечению к работе молодежи и обновлению технической базы в ТПП ВС. В июне этого года были внесены изменения в Устав Иркутской области, которые дали право ТПП ВС выступать с законодательной инициативой. В ноябре на сессии Законодательного собрания Иркутской области был принят закон «Об отдельных вопросах деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», который установил четкие правила, направления и формы взаимодействия между торгово-промышленной палатой, органами представительной и исполнительной власти Приангарья. Теперь ТПП ВС может принимать участие в законотворческой деятельности не только в качестве эксперта, но и в качестве автора законопроектов, связанных с экономическим развитием региона. Также важно отметить, что в мае текущего года по инициативе ТПП ВС между организациями делового сообщества Иркутской области (региональные отделения «Опора России», «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и предпринимателей», клуб «Байкальские стратегии») была подписана Декларация о координации совместных действий по развитию проектов в области социально-экономического, научного, образовательного, ресурсного, инновационного и культурного потенциала Приангарья. При этом стороны договорились, что координатором этих отношений будет Союз «ТПП ВС». – Все это, безусловно, серьезно повышает статус Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и позволяет решать многие вопросы, связанные с развитием бизнеса, различных отраслей экономики, разработкой и экспертизой законопроектов в нашем регионе, – отметил Алексей Соболь. Союз «ТПП ВС» оказал содействие организациям в привлечении средств для региональных инвестиционных проектов из областных и федеральных фондов поддержки. Благодаря этому в 2018 году было одобрено финансирование через Фонды развития промышленности семи проектов на сумму более полутора миллиардов рублей. При ТПП ВС в этом году была открыта бизнес-приемная для представителей малого и среднего предпринимательства с целью организации прямого диалога бизнеса с руководством органов государственной власти Иркутской области, контрольно-надзорными органами и др. Были организованы встречи с первыми руководителями ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, прокуратуры, службы судебных приставов, Роспотребнадзора и других министерств и ведомств. Участие в проекте приняли около 100 предпринимателей. В 2018 году ТПП ВС организовала и провела более 30 совместных с иностранными партнерами мероприятий как на территории региона, так и за рубежом. В частности, были проведены неоднократные встречи с представителями бизнес-миссий КНР, Монголии, Республики Корея, Польши, Германии и других стран. 12 декабря в Москве в Торгово-промышленной палате РФ прошла презентация Иркутской области и проведены профильные секции на площадках комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ и Совета ТПП РФ по инвестиционной политике. При ТПП ВС в 2018 году была возобновлена работа Учебного центра, который предоставляет широкий спектр образовательных услуг, отличительной особенностью которых являются качество, практическая направленность и эффективность. Иркутское отделение МКАС также активно развивает свою деятельность. Как отметил Алексей Соболь в отчетном году вырос объем и повышено качество предоставляемых услуг. Так, услуги экспертизы выросли по сравнению с 2017 годом на 20%. Отмечено по итогам года существенное увеличение спроса на услуги отдела переводов ТПП ВС. Торгово-промышленная палата Восточной Сибири стала участником федерального проекта ТПП РФ «Агро за качество!». В настоящее время специалисты палаты принимают активное участие в проекте, направленном на повышение качества продуктов питания в Иркутской области, расширение рынков сбыта и географии поставок товаров местных производителей, увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса, повышение инвестиционного потенциала Приангарья. Как подчеркнул Алексей Соболь, работа по основным направлениям деятельности ТПП ВС будет продолжена в 2019 году. На заседании правления ТПП РФ была одобрена деятельность ТПП ВС в 2018 году и рекомендовано активизировать работу по продвижению и популяризации делового потенциала Восточной Сибири за рубежом. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей соболь

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