ТПП ВС оказывает поддержку предприятиям в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» оказывает поддержку предприятиям пищевой и сельскохозяйственной продукции в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!».

Об этом сообщил президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, пишет пресс-служба палаты.

В октябре 2018 года Иркутская область стала участником этого проекта, который направлен на повышение качества продуктов питания в регионе, расширение рынков сбыта и географии поставок товаров местных производителей, увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса, повышение инвестиционного потенциала Приангарья. Положительные отклики о перспективах реализации ТПП ВС проекта на территории региона дали губернатор Сергей Левченко и руководство министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Аудиторы Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Наталья Захарова и Елена Ивановская прошли специальное обучение. И теперь ТПП ВС оказывает услугу по оценке процессов и методов производства пищевой и сельскохозяйственной продукции, применяемых производителями и поставщиками в рамках проекта «АГРО «За Качество!». В процессе оценки эксперт осматривает производственные, бытовые и складские помещения, изучает подготовленные и внедренные стандарты и процедуры по организации производства, документы по квалификации сотрудников, необходимую производственную документацию и даже хозяйственный инвентарь. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности производства продукции на предприятии.

– На сегодняшний день федеральные торговые сети предъявляют максимально высокие требования к поставкам продовольственных товаров. Проведенная оценка поможет выявить на предприятии «слабые» места и принять решения о своевременных изменениях в производственных процессах. И как результат – предприятие может стать надежным поставщиком для федеральных торговых сетей, разместиться на электронных площадках, стать конкурентоспособным на рынке, – отметил Алексей Соболь.

При этом он подчеркнул, что ТПП ВС не является контролирующей структурой. После проведения аудита эксперты ТПП ВС подготовят рекомендации по устранению имеющихся недостатков в работе предприятия, помогут разработать необходимые условия для улучшения производственных процессов компании. Так, в декабре 2018 года Союз «ТПП ВС» провел оценку трех производств АО «Каравай». Предприятие получило высокую оценку при проведении аудита и в результате будет осваивать новые рынки сбыта.