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09.01.2019

Транспортные полицейские Приангарья поймали черного лесоруба

Иркутская область, Бурятия, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские Иркутской области задержали черного лесоруба.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники Тайшетского ЛО МВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли местного жителя, который совершал незаконную рубку деревьев. Кроме того, сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД на транспорте задержали местного жителя, который совершал незаконную рубку в районе поселка Горхон в Бурятии.

Незаконно срубленный лес, орудия преступления, автотехника изъяты у черных лесорубов сотрудниками полиции. Незаконными действиями злоумышленников причинен ущерб на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений.

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