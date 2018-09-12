ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
13.09.2018

Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области состоится в ноябре в Бресте

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области состоится в ноябре 2018 года в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Делегацию Иркутской области планирует возглавить губернатор региона Сергей Левченко. В рамках подготовки мероприятия ТПП Восточной Сибири формирует бизнес-миссию предпринимательских кругов Иркутской области.

Программа мероприятий предусматривает участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области, участие в деловых переговорах с предпринимателями Брестской области, посещение белорусских предприятий. В бизнес-миссии могут принять участие предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства и сельхозтехники, лифтового оборудования, текстиля, мясоперерабатывающей промышленности, дорожного строительства (техника и материалы), туризма, приобретения и обслуживания карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске