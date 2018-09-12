Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области состоится в ноябре в Бресте

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области состоится в ноябре 2018 года в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Делегацию Иркутской области планирует возглавить губернатор региона Сергей Левченко. В рамках подготовки мероприятия ТПП Восточной Сибири формирует бизнес-миссию предпринимательских кругов Иркутской области.

Программа мероприятий предусматривает участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству республики Беларусь и Иркутской области, участие в деловых переговорах с предпринимателями Брестской области, посещение белорусских предприятий. В бизнес-миссии могут принять участие предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства и сельхозтехники, лифтового оборудования, текстиля, мясоперерабатывающей промышленности, дорожного строительства (техника и материалы), туризма, приобретения и обслуживания карьерных самосвалов БЕЛАЗ.