Три новые семейные молочные фермы появятся в Иркутской области благодаря грантовой поддержке

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили три крестьянских (фермерских) хозяйства Иркутской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Победителями конкурсного отбора, проводимого региональным ведомством, признали КФХ Анатолия Гамаюнова (Тулунский район), Андрея Пинигина (Усть-Удинский район), Юлии Мадаевой (Эхирит-Булагатский район).

– Предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм – региональная мера, направленная на поддержку семейного бизнеса, развитие молочного животноводства, а также создание новых рабочих мест в сельских территориях. Мера реализуется с 2013 года, за это время благодаря поддержке было построено 34 семейные молочные животноводческие фермы, создано 92 новых рабочих места, – отметил Илья Сумароков.

По информации и. о. министра, с 2013 по 2019 годы на развитие семейных молочных животноводческих ферм из бюджета Иркутской области было направлено 429,1 миллиона рублей. Новые фермы оснащены высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, в них содержатся племенные сельхозживотные.

Илья Сумароков также сообщил, что в марте 2020 года будет проведен дополнительный отбор грантополучателей, по итогам которого поддержка будет оказана ещё двум крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим молочное скотоводство.