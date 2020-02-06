Три заявки аграриев Иркутской области одобрены по программе льготного кредитования

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2020 года Минсельхоз России одобрил три заявки от сельхозтоваропроизводителей Иркутской области на получение льготного краткосрочного кредита. Общая сумма займа составляет 215 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Льготное кредитование предусматривает предоставление кредитов сельхозтоваропроизводителям по сниженной ставке, до 5%, тем самым снижая финансовую нагрузку на аграриев и способствуя развитию агропромышленного комплекса.

Планом льготного краткосрочного кредитования на 2020 год Минсельхозом России до Иркутской области доведено 92,3 млн рублей на субсидирование банков, предоставляющих льготные кредиты аграриям. Такой объём субсидий позволит привлечь около 3 миллиардов рублей кредитных ресурсов только по краткосрочным кредитам. С учётом льготных инвестиционных кредитов объём средств может составить более 4 миллиардов рублей.

Сейчас в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации продолжается приём реестров потенциальных заёмщиков на получение льготных кредитов. С этого года максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличен с 400 до 600 млн рублей.

Кроме того, появилась возможность продления на срок до 12 лет ранее предоставленного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и последующей (промышленной) переработке свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), приобретение оборудования и специализированного транспорта (ранее срок таких кредитов не превышал 8 лет).