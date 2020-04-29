Цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде

Усолье-Сибирское, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Цех ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Соответствующий приказ подписан руководителем Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Включение цеха в ГРОНВОС и земельного участка, на котором он находится, – один из обязательных этапов для участия в федеральном проекте «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что 31 декабря 2019 года, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо в адрес Минприроды России о необходимости включить проект ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна», а также о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию данного мероприятия.

Ранее правительство Иркутской области за счет средств областного бюджета провело обследование территории цеха ртутного электролиза, выведенного из эксплуатации и списанного в 1998 году, а также земельного участка под цехом площадью 1,24 га. Разработан проект демеркуризации цеха ртутного электролиза на промплощадке ООО «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском. Проект прошел все необходимые государственные экспертизы.

Работы по ликвидации накопленного вреда – полная рекультивация цеха, земельного участка, вывоз отходов – согласно проекту, рассчитаны на три года. Стоимость реализации мероприятий составляет более 1 млрд рублей.

– Теперь региональное министерство природных ресурсов и экологии имеет полное право направить заявку на включение проекта демеркуризации цеха ртутного производства в федеральный проект «Чистая страна». Соответствующий документ мы подготовим в ближайшее время, – прокомментировала включение объекта в ГРОНВОС исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

СПРАВКА:

Площадь территории ООО «Усольехимпром» составляет 610 га, здесь располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (цех ртутного электролиза только один из них), 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. В собственности Иркутской области находятся лишь 1,24 га из 610. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них – частная собственность. Только после решения имущественных вопросов станет возможным дальнейшее обследование территории и промышленных цехов предприятия-банкрота.