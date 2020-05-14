Центр занятости населения: в Иркутске безработных с начала апреля стало больше на 4 тысячи

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска фиксирует рост уровня безработицы в областном центре. Чуть больше чем за месяц он увеличился на 1,18%, следует из данных учреждения. Так, по данным на 9 апреля 2020 года, когда Центр занятости населения начал публиковать ежедневные отчёты о состоянии рынка труда в Иркутске, уровень безработицы составлял 0,41%. Численность безработных, состоявших на учёте к тому моменту, составляла 1 тысячу 408 человек, из них 1 тысяча 79 человек получали пособие по безработице. На 9 апреля в связи с введением ограничительных мероприятий из-за коронавируса 142 организации подали сведения о том, что 248 человек работают неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 469 работников находятся в простое, 119 работников – в отпусках без сохранения зарплаты. На уделённой работе к тому времени находились 10 тысяч 498 работников. Задолженность по заработной плате составляла 271 тысячу рублей. При этом на 1 апреля в режиме неполного рабочего времени работали 171 человек в девяти организациях Иркутска, находились в простое 19 человек в трёх организациях. Численность безработных к тому моменту была 1 тысяча 376 человек, уровень регистрируемой безработицы на – 0,40%. По данным на 1 апреля 2019 года этот показатель составлял 0,38%. По данным на 14 мая, уровень регистрируемой безработицы в Иркутске составляет уже 1,59%. Численность безработных теперь составляет 5 тысяч 414 человек, из них 4 тысячи 935 получают пособие по безработице. Из-за карантина на неполный трудовой график 572 организации перевели 1 тысячу 97 работников. Ещё 2 тысячи 785 работников находятся в простое, 404 работника – в отпусках без сохранения зарплат. На «удалёнке» трудятся больше 34 тысяч иркутян. Долг по зарплате вырос до 45 тысяч 709 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по безработице для иркутян, потерявших работу из-за коронавируса, равен 14 тысячам 556 рублям – по величине МРОТ. Эту сумму могут получить люди, уволенные с работы в последний год перед обращением в Центр занятости и имеющие не менее полугода трудового стажа (26 рабочих недель). При этом, чтобы получать пособие по безработице в максимальном размере, необходимо, чтобы средняя заработная плата по последнему месту работы была не менее 24 тысяч 260 рублей. – В остальных случаях, например, если вы длительно, более года, не работали или никогда не работали, трудились без официально оформленных трудовых отношений или вас уволили за нарушения трудовой дисциплины – можно рассчитывать на минимальное пособие по безработице на три месяца, – говорят в Центре занятости населения. Минимальный размер пособия – 1 тысяча 800 рублей. Сейчас Центр занятости населения располагает 13 тысячами 992 вакансиями, из них 80,5% – рабочие профессии, в основном, в строительной отрасли (55,7%). На рынке труда Иркутска требуются квалифицированные каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, рамщики, плотники, облицовщики, маляры, станочники, повара, электрогазосварщики и др. Среди служащих востребованы врачи и медсёстры. Устойчивый спрос существует на уборщиков помещений, грузчиков, дворников. Средняя заработная плата по вакансиям в банке данных – 29 тысяч 717,12 рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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