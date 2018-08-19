Центробанк: объемы кредитования сельхозпредприятий Приангарья выросли на треть

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За первое полугодие 2018 года сельхозпроизводителям Иркутской области выдано кредитов на сумму 2,4 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба реготделения Центробанка РФ.

– Кредитные средства для предприятий, занятых сельским хозяйством, становятся доступнее и привлекательнее благодаря действию государственной программы по субсидированию процентной ставки, – отметил и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев. – С увеличением кредитной поддержки растут и объемы производства сельхозпродукции в области.

В ЦБ РФ подчеркнули, что кредитный портфель агропредприятий региона по состоянию на 1 июля 2018 года составил 4,5 млрд рублей, из которых 93,8% ссуд обслуживаются своевременно.