Цифры, факты, комментарии: депутаты Заксобрания узнали, как регправительство управляло госсобственностью в 2017 году

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко отчитался перед депутатами Заксобрания о распоряжении госсобственностью Иркутской области в 2017 году. Доклад прозвучал на сессии ЗС 8 октября. Глава регионального Минимущества, в частности, сообщил, что на конец 2017 года в Реестре областной государственной собственности числилось более 28 тысяч объектов учета, в том числе 12 тысяч 639 объектов недвижимости, 15 тысяч 998 единиц движимого имущества. Также в Реестре значилось 686 юридических лиц и 4 тысячи 6 земельных участков. Количество объектов в Реестре по сравнению с 2016 годом сократилось на 3,8%, это вызвано тем, что в областное законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми движимое имущество учитывается в Реестре только в том случае, если его стоимость (за единицу) превышает 500 тысяч рублей. Если меньше – они исключаются из объектов учета. В казне Иркутской области в 2017 году числилось 4 тысячи 854 объекта, из них 4 тыс.137 – объекты недвижимости (в том числе более тысячи земельных участков) и 717 объектов движимого имущества. В отчетный период осуществляли свою деятельность 552 областных госучреждения и 106 органов государственной власти в структуре областного правительства. Также в Реестре учтено 18 хозяйственных обществ и 4 областных унитарных предприятия. В 2017 году было ликвидировано (путем реорганизации, либо за счет ликвидации) 23 государственных учреждения. В целях обновления основных фондов в 2017 году в областную собственность приобретено имущества на общую сумму более 18 млрд рублей. Списано имущества на сумму около 6 млрд рублей. В результате балансовая стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении областных госучреждений, к концу 2017 года составила более 110 млрд рублей. За областными госучреждениями закреплено 7 851 объект недвижимого имущества, а также движимого особо ценного имущества на сумму около 20 млрд рублей. Объем совокупных доходов областных госучреждений от использования облгосимущества составил 103% - за счет увеличения стоимости платных оказываемых услуг. Объем собственных доходов областных учреждений составил 110%. Руководитель Минимущества сообщил также, что 85% переданного на баланс областных госпредприятий имущества имеет практически стопроцентный износ, и основная доля в этом имуществе приходится на «Облкоммунэнерго». Выручка областных госпредприятий в 2017 году составила 3,5 млрд рублей. Отчисления от их деятельности - 1 млн. 311 рублей (на 1% больше отчислений 2016 года). По состоянию на конец 2017 года в Реестре госсобственности Иркутской области находились 18 хозяйственных обществ, акции которых либо частично, либо полностью принадлежат Иркутской области. Практически все они осуществляют деятельность, за исключением двух – «Облжилкомхоза» и Иркутской продовольственной корпорации, в отношении которых введена процедура банкротства. Более 50 предприятий-акционерных обществ, доля которых находится в областной собственности, получили положительный финансовый результат (на 6% больше, чем в предыдущем году). Общая валовая прибыл хозяйственных обществ составила 851 млн рублей. Областной бюджет в 2017 году получил дивидендов на сумму 155 млн. рублей. В рамках текущего периода произведено увеличение уставного капитала трех АО, акции которых находятся в областной собственности. Это – «Международный аэропорт Иркутск», «Особая экономическая зона Иркутск» и «Автоколонна 1880». Был уменьшен уставной капитал Иркутского регионального жилищного агентства. В 2017 году совокупный доход областного бюджета от управления областной госсобственностью составил 259 млн. рублей, в том числе 19 млн. рублей – доходы от арендной платы за земельные участки, 78 млн. – доходы от сдачи имущества в аренду, 4 млн. рублей – доходы от приватизации. В целом доходы от использования имущества выросли. Однако, план приватизации в 2017 году был выполнен всего на 6% - это связано с тем, что ряд объектов из прогнозного плана приватизации тогда был исключен. Минимущество в 2017 году провело 63 проверки использования облгосимущества. Инспекции подверглись 59 облучреждений. Велась работа в судах – всего было предъявлено 563 иска о защите имущественных прав Иркутской области на общую сумму 312 млн. рублей. Суды удовлетворили иски на 262 млн. рублей. Как акцентировал Владислав Сухорученко, общие проблемы, связанные с использованием облимущества, – высокая степень износа основных фондов, низкий уровень инвестирования в них. Тимур Сагдеев поинтересовался, какое имущество находится на балансе корпорации развития Иркутской области, и учтено ли областное предприятие «Искра», уставный капитал которого областное правительство намерено увеличить на 50 млн. рублей. Владислав Сухорученко пояснил, что операционный убыток у «Искры» составляет порядка 10 млн. рублей: - Соответственно, без дотаций областного бюджета это сельхозпредприятие обеспечить положительный финансовый поток не в состоянии. Что касается активов и имущества, мы прилагаем все силы, чтобы не допустить реализации основных средств с целью покрытия убытков «Искры». Предприятию предложено совместно с региональным Минсельхозом разработать бизнес-план, который должен предусматривать выход на безубыточность. Хотел бы отметить, что 2017 год для них был очень тяжелым, в 2018-м ситуация значительно выправилась. Что касается Корпорации развития, очень долго средства КРИО находились без движения на депозитных счетах, но в последние два года Корпорация приняла меры по вложению этих средств в экономику. Более 1,3 млрд рублей они уже раздали в виде кредитов и форм участия в иных хозяйственных обществах. Остальное, кажется, находится на депозитах. Министр сельского хозяйства области Илья Сумароков по поводу состояния «Искры» сообщил, что увеличение уставного капитала предприятия на 50 млн. рублей необходимо именно сейчас. Текущие расходы предприятия не покрываются доходами. Из-за того, что предприятие не имеет собственных складских помещений, ежегодно ему приходится отдавать за аренду около 6 млн руб. «Искра» не имеет современных поливных систем, при том, что в Иркутской области в последние годы все чаще случаются почвенные засухи. В результате возникают риски потери урожая. - Поэтому мы предлагаем из этих 50 млн. рублей 8-10 млн. потратить на поливные системы, а также решить вопрос со складскими помещениями, - проинформировал Илья Сумароков. - Предприятие не имеет возможности своевременно закупать семена и удобрения – это тоже надо как-то решать. Необходимо все это внедрить и подготовить до начала посевной 2019 года. Если мы протянем время, то убыточность «Искры» будет еще больше. У «Искры» сейчас имеется кредиторская задолженность в размере 50 млн. рублей – заем был взять у Корпорации развития Иркутской области. Принято решение о реструктуризации этого долга. Депутат ЗС Тимур Сагдеев отметил, что «спасение «Искры» и вливание денег в это идет не первый год. Имеется ли стратегический смысл вкладываться в предприятие, которое много лет не может выйти из состояния убыточности? Может, его передать в частные руки, задался вопросом парламентарий. Илья Сумароков сообщил, что предприятие имеет не только экономическую, но и социальную направленность: - Да, ранее для «Искры» приобреталась какая-то техника, но до конца процесс переоснащения предприятия не доведен, и мы четко понимаем, что надо либо принимать решение о хотя бы минимальных инвестициях в «Искру», либо его закрывать. Но надо учитывать, что на предприятии работают 60 человек, и «Искра» находится в тройке лидеров по производству овощей в Иркутской области, по сути, снабжает население города Иркутска свежими овощами, не китайскими. Это важная не только производственная, но и социальна составляющая. К слову, более подробно тема увеличения уставного капитала «Искры» рассматривалась депутатами ЗС в рамках другого вопроса - о корректировке областного бюджета-2018. Забегая вперед, отметим, что вопрос в итоге был решен в положительном ключе - «Искра» получит финансирование из областного бюджета, но целевое расходование этих средств депутаты намерены проконтролировать в особом порядке. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.