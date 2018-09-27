Туристы в этом году оставили в Бурятии более 2 миллиардов рублей

Бурятия, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 2 млрд рублей потратили за 9 месяцев 2018 года туристы на путешествия по Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По оценке министерства туризма Бурятии, за 9 месяцев 2018 года количество туристских прибытий в республику составит около 370 тысяч человек. Это больше, чем за аналогичный период 2017 года. Число иностранных туристов увеличилось и составило 58 тысяч человек.

Объём платных услуг, оказанных туристам, включающих услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги возрос на 3% и превысил 2 млрд рублей. Главным драйвером роста стало развитие событийного туризма, говорят в правительстве Бурятии.

Работу по повышению количества туристских прибытий планируют продолжить и в низкий туристический сезон. В этом году Бурятия вошла в пилотный проект Минкультуры России по субсидированию пакетных туров. Туроператоры, направившие в Бурятию после 28 августа 2018 года и до 1 декабря более 200 туристов, которые отдыхали в республике не менее 5 дней, смогут получить субсидию 5 тысяч рублей за каждого туриста. Продолжится субсидирование и в 2019 году.

Кроме того, Минтуризма и администрации муниципальных образований в этом году подали заявку на участие в новой федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Федеральное агентство по туризму рекомендовало для включения в перечень мероприятий ФЦП инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «На Великом Чайном пути».

ТРК «На Великом Чайном пути» расположится на территориях Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского, Кабанского районов и Улан-Удэ. По информации Ростуризма на период 2019-2025 годы из федерального бюджета на нее будет выделено 2,5 млрд рублей. Средства, в частности, будут направлены на реконструкцию автомобильной дороги Тохой – турбаза «Озеро Щучье».